Justiça Eleitoral descarta irregularidades

Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE: "Temos 24 anos de utilização das urnas eletrônicas, e não há nem sequer um caso de evidência de fraude" (foto: BRENO FORTES/CB/D.A.PRESS - 28/2/18)







Em meio à profusão de teorias conspiratórias alimentadas por políticos, principalmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre supostas falhas no sistema de urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha para evidenciar as virtudes do modelo. Famosas por garantir segurança e agilidade, as máquinas são usadas nas votações nacionais há 24 anos. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giusepp Janino, sustenta que as décadas de trajetória dos pleitos informatizados são suficientes para ressaltar a eficiência do processo. Os testes públicos, feitos com o objetivo de identificar falhas, têm sido eficazes: mais de meia centena de planos de invasão às urnas foram arquitetados, mas nenhum teve sucesso.





Além de informatizadas, as urnas são autônomas. Sem a necessidade de energia elétrica para funcionar, eleitores ficam menos expostos a transtornos causados por quedas de energia. E, se alguma delas der defeito, basta trocar o aparelho. O cartão de memória responsável por armazenar os votos é transferido e, assim, os escolhidos do eleitorado não se perdem. Em vídeo divulgado pelo TSE, Giusepp Janino falou sobre a segurança do processo eletrônico de votação. Confira os principais pontos.





SUSPEIÇÕES

“Temos 24 anos de utilização das urnas eletrônicas, e não há nem sequer um caso de evidência de fraude. Todas as suspeições, devidamente formalizadas, são investigadas por instituições independentes e competentes, como o Ministério Público e a Polícia Federal. E, nessa história, não há sequer um caso (de fraude comprovada). Isso é uma grande evidência e faz com que se fortaleça a credibilidade do processo digital.”





TESTES DE SEGURANÇA

“Talvez sejamos o único país que abre seu sistema para que hackers venham tentar (invadir) e verificar a resistência das barreiras de segurança. Ele serve para isso. Já tivemos cinco edições e, nelas, ao menos 50 planos de ataque ao sistema eleitoral brasileiro foram investidos. E, desses 50 planos, foram identificadas algumas barreiras que, efetivamente, estavam frágeis. Uma vez identificadas, registramos, fazemos ações corretivas e chamamos os hackers novamente para verificar a eficácia das soluções. É um processo extremamente positivo, que também é uma evidência do quanto o sistema é seguro, além de possibilitar que a Justiça Eleitoral faça, sistematicamente, melhorias contínuas no sistema de tecnologia.”





ZERO VOTO

“O primeiro ato, quando a urna é acionada, é emitir um relatório de contagem de votos presentes naquela urna, o que chamamos de zerésima. Ela imprime esse relatório, comprovando que o catálogo de candidatos daquela urna estão com zero voto. A partir daí, sim, começa a receber a votação e, no final, emite o resultado da seção eleitoral. Não há a possibilidade (de uma urna ser ativada antes do horário legal), pois isso seria um erro de integridade ou uma alteração nos contadores eletrônicos da urna.”





BATERIAS DAS URNAS

“A urna foi projetada para funcionar sem a necessidade de energia elétrica. Ela tem baterias internas que garantem pelo menos 10 horas de funcionamento, prevista para eventuais falhas de energia. Caso haja necessidade de extensão do prazo de votação, ela possibilita o acoplamento de uma bateria externa para que continue a funcionar. O funcionamento, independentemente do fornecimento da energia elétrica tradicional, é um requisito que nasceu com a urna eletrônica.”





URNAS RESERVAS

“Quando uma urna entra em pane, e isso é normal em equipamentos eletrônicos, existe um procedimento de contingência. Tiramos os cartões de memória da urna, colocando-os em uma urna reserva. Ligada, a urna, automaticamente volta a trabalhar a partir do momento em que houve a interrupção. Isso garante o funcionamento do processo de votação eletrônico, com baixos índices de seções que passam à votação manual.”





CONTAGEM DE VOTOS

“Estamos centralizando as totalizações de 5.568 eleições em um datacenter do Tribunal Superior Eleitoral. Antes, essas totalizações eram feitas nos estados. Agora, estamos reunindo todo esse potencial em um único ponto, criando uma nuvem computacional que garante requisitos importantes como segurança, gerenciamento e, também, a possibilidade da ampliação da necessidade do potencial de processamento (da apuração) à medida que houver necessidade. É a aplicação da tecnologia de ponta.”