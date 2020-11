TSE diz que a normalidade da votação neste domingo está garantida

Desde que as urnas eletrônicas foram implantadas, em 1996, nunca houve um único episódio de fraude, ao contrário do que acontecia com o voto em papel%u201D Luís Roberto Barroso, presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) (foto: ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE - 26/5/20)

Brasília – O Tribunal Superior Eleitoral informou ontem que foi registrada queda nos sistemas da Justiça Eleitoral na tarde de quinta-feira, em razão de sobrecarga interna, quando ficaram indisponíveis os serviços de consultas a processos eletrônicos e de divulgação de candidaturas, além dos sites da corte e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). A corte destacou que o problema técnico não afeta nenhum processo relacionado à votação de amanhã, como preparação de urnas, totalização de votos e transmissão de resultados. Em nota, a instância máxima da Justiça eleitoral frisou ainda que a instabilidade não tem relação com interferência externa, como o ataque hacker que o Superior Tribunal de Justiça sofreu na última semana.





Além disso, o TSE apontou que os sistemas começaram a ser normalizados ainda na noite de ontem, com expectativa de retomada plena nessa sexta (13). O travamento de equipamento de infraestrutura, um datacenter, está sendo solucionado por técnicos do tribunal em parceria com técnicos do fabricante. Ao reforçar que a instabilidade não afeta o pleito, o Tribunal Superior Eleitoral lembrou que a urna eletrônica brasileira foi projetada para funcionar sem estar conectada a qualquer dispositivo de rede – cabo, wi-fi ou bluetooth. "A urna é um equipamento isolado, o que preserva um dos requisitos básicos de segurança do sistema. Além disso, a totalização dos votos após o envio das informações pelos tribunais regionais eleitorais funciona por meio de rede privativa criptografada", registrou a nota do TSE.





O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que nunca houve indício de fraude no processo eletrônico brasileiro e que as urnas são invioláveis. “Desde que as urnas eletrônicas foram implantadas, em 1996, nunca houve um único episódio de fraude, ao contrário do que acontecia com o voto em papel”, afirmou.





TRANSPARÊNCIA

Já a organização Transparência Eleitoral Brasil informou que fará a sua primeira observação eleitoral em todo o território nacional neste domingo. Cinco capitais brasileiras foram escolhidas para a observação nos locais de votação e apuração de votos. São elas: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Belém e João Pessoa. A coordenadora geral da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano, será a responsável por liderar a observação eleitoral. A missão já foi credenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reconhecida pela Organização dos Estados Americanos (OEA).





A observação eleitoral da capital mineira será chefiada por Daniela Paiva, professora da Uemg e voluntária da Transparência Eleitoral Brasil. Além das observações nos locais de votação e apuração de votos, será observada, também, a rotina do dia de votação, bem como os procedimentos exercidos para a emissão do voto e a atuação da Justiça Eleitoral nas regiões do país. Foram selecionados 47 observadores voluntários, que não têm nenhum vínculo com partidos, com a Justiça Eleitoral ou com a administração pública.





A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como princípio fundamental o desenvolvimento da democracia e de práticas democráticas nas instituições e na sociedade civil. A organização se une aos esforços de outros países latino-americanos em projetos que visem ao fortalecimento democrático, ao despertar desses valores, bem como à solidificação de um sentimento em torno da democraxcia.





TIRE SUAS DÚVIDAS





Orientações aos eleitores para a votação amanhã e as medidas para evitar o novo coronavírus





Documentos obrigatórios para votação:



Título de eleitoral ou outro documento oficial com foto – RG, carteira nacional de habilitação (CNH), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista ou carteira de trabalho.





Será aceito também o celular com o aplicativo e-título instalado.





Se o seu título digital tiver foto, não será necessário outro documento para votar.





Como encontrar o local de votação



É possível encontrar o número da zona eleitoral no aplicativo e-Título ou no site do TSE por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral.





Como o eleitor deve se comportar na seção eleitoral



O eleitor deverá entrar com máscara e se posicionar em frente à mesa do mesário, respeitando o distanciamento mínimo de um metro, conforme marcação de fita adesiva.





Manuseio do título eleitoral ou documento de identidade





O eleitor deverá apresentar o documento erguendo o braço em direção ao mesário.



Ao contrário das últimas eleições, o documento não deverá ser entregue ao mesário pelo eleitor.



O mesário colocará o nome do eleitor no caderno de votação e lerá em voz alta o número do título do eleitor para que o presidente da mesa digite no seu terminal.



O presidente da mesa lerá em voz alta o nome do eleitor que aparece no terminal do mesário.



Confirmado o seu nome, o eleitor deverá guardar o documento de identificação.



Após receber o documento de identificação, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel.





Haverá álcool em gel disponível nas seções eleitorais



A Justiça Eleitoral vai fornecer álcool em gel e canetas para assinaturas no caderno de votação em todas as seções eleitorais.





Como o eleitor deverá assinar o caderno de votação e qual será o procedimento para quem não puder assinar:



Com as mãos higienizadas, o eleitor deverá assinar o caderno de votação.



Para a assinatura, o TSE recomenda que o eleitor leve a própria caneta azul ou preta.



Caso contrário, a caneta será emprestada ao eleitor pelo mesário e higienizada na sequência.



Para o eleitor que não puder assinar o caderno de votação, será feita coleta da impressão digital com almofada para carimbo. Nesse caso, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois do uso da almofada.





Como será entregue o comprovante de votação





A entrega do comprovante de votação não é mais obrigatória e só será fornecido ao eleitor que solicitar. Se o eleitor quiser ou precisar do comprovante de votação, deverá solicitá-lo ao mesário antes de se dirigir à cabine de votação.





A cola com números do candidato será permitida?





Quando a urna for habilitada, o eleitor deverá se dirigir à cabine de votação.



O eleitor pode levar lembrete para a urna com os números dos seus candidatos.





Sequência da votação





Na urna eletrônica, primeiro o eleitor digita os números do candidato a vereador e aperta a tecla ‘confirma’. Depois, digita os números do candidato a prefeito e aperta novamente atecla ‘confirma’.





Higienização daurna eletrônica





A urna não deverá ser higienizada pelo eleitores ou pelo mesário, somente pelos técnicos designados pelos TREs e cartórios eleitorais.

n Após votar, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool em gel novamente e se retirar da seção eleitoral.





Horários para votação





A votação será realizada das 7h às 17h.



O horário entre as 7h e as 10h será preferencial para pessoas acima de 60 anos.





Se o eleitor acima de 60 anos estiver com acompanhante menor de 60, este também poderá votar, mas aguardará no fim da fila.





Para quem o voto é obrigatório?





Estão obrigados a votar todas as pessoas entre 18 e 69 anos de idade, exceto analfabetos.





Eleitor acima de 70 anos não é obrigado a votar.





O voto é facultado para quem tem entre 16 e 18 anos.





Biometria excluída





Por causa da pandemia, não será usado o sistema de biometria.





Justificativa de voto





No dia da eleição:



Eleitor que não puder votar, deve fazer justificativa, preferencialmente, pela internet.



A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou no site da Justiça Eleitoral.



O passo a passo para justificar a ausência pelo e-Título é o seguinte: baixe o aplicativo no Google Play ou AppStore, faça o cadastro, selecione “mais opções” e faça a “justificativa de ausência”.



Pelo aplicativo, é possível acessar o Sistema Justifica, preencher os campos e anexar arquivos para justificar a ausência.



Se estiver fora do domicílio eleitoral, o Sistema Justifica poderá usar o georreferenciamento do celular para atestar a ausência, mas esse método só poderá ser usado no dia e horário da votação.



Se o eleitor não conseguir usar o aplicativo, deverá comparecer a uma zona eleitoral.



Para a justificativa presencial, é necessário levar documento oficial com foto – como RG ou CNH, o número do título de eleitor e o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) impresso e preenchido.



Esse formulário pode ser baixado no site do TSE.



Caso não consiga imprimir o formulário, o eleitor vai encontrá-lo nos locais de votação ou de justificativa.



O eleitor deve entregar esses documentos ao mesário da seção eleitoral e concluir o registro da justificativa.





Depois da eleição:





É possível apresentar a justificativa em até 60 dias após a eleição.



O prazo no primeiro turno vai até 14 de janeiro e o do segundo, até 28 de janeiro.



O requerimento pode ser feito pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, disponível no site do TSE.



É possível anexar ao formulário do requerimento um documento que comprove o impedimento de comparecer no dia da eleição, como atestado médico ou comprovante de viagem.



Ao fazer a justificativa pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, o eleitor receberá um número para acompanhar a análise do seu pedido, que será feita pelo juiz da respectiva zona eleitoral.





Punição a quem não votar nem justificar



Eleitor que não votar nem justificar o voto, pagará multa de R$ 3,51 para regularizar sua situação.



Eleitor que não votar, não justificar nem pagar a multa por três eleições seguidas terá o título cancelado.



Sem justificativa e sem quitação de multa, o eleitor não conseguirá prestar concurso público, tirar ou renovar passaporte, receber remuneração de função ou emprego público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.





Fonte: Tribunal Superior Eleitoral