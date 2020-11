Eleições 2020: Urnas eletrônicas serão auditadas em BH e mais 15 regiões de Minas

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de domingo (15) em Minas Gerais já estão sendo despachadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) aos quarteis da Polícia Militar onde ficaram sob guarda. São 50 mil equipamentos que atenderão a todas as seções eleitorais do estado.

Em Belo Horizonte, 18 seções passam por conferência. A partir deste sábado (14), véspera do primeiro turno das Eleições 2020, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais vai sortear 15 seções eleitorais do estado cujas urnas serão auditadas por meio de dois procedimentos.



A audiência pública de sorteio será conduzida pelo juiz auxiliar da Corregedoria do TRE, Paulo de Tarso Tamburini Souza, que preside a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as Eleições 2020. Ela acontecerá na Sala de Sessões do TRE-MG, a partir das 9h, e será transmitida ao vivo pela internet, no canal do TRE no YouTube.





O Ministério Público Eleitoral acompanha todo o procedimento. Também são convidados os partidos políticos e coligações envolvidos no pleito e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em razão do protocolo sanitário adotado pela Justiça Eleitoral, haverá limitação do número de pessoas no recinto, com a presença somente dos representantes exigidos pela legislação.