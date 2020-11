Promessas de Rodoanel e metrô

Oito candidatos à Prefeitura de BH participaram de debate na Fiemg (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)







A dois dias do primeiro turno, oito candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte participaram de debate na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). A construção de um Rodoanel e a expansão do metrô foram temas citados. Bruno Engler (PRTB) divergiu do comunista Wadson Ribeiro (PCdoB) sobre a viabilidade de recursos para ampliar o metrô.





Citando a multa aplicada pela União à antiga Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), aposta do governo federal para impulsionar as obras, Engler garantiu diálogo pela liberação da verba. Uma das ideias é construir a segunda linha do trem urbano ligando Barreiro e Calafate. A liberação depende do aval do Congresso Nacional. "Meu governo vai ter contato direto com o presidente da República e portas abertas para o governo estadual. Vamos fazer de tudo para receber investimentos e fazer BH prosperar", disse.





"Não vamos construir metrô aqui. Quem fala isso está mentindo para a população", rebateu Wadson. Em contrapartida, ele defendeu a redução da tarifa de ônibus R$ 4,50 para R$ 3,50. Luisa Barreto (PSDB) aposta em recursos oriundos do acordo que Vale e governo estadual costuram por causa da tragédia de Brumadinho, para fazer o Rodoanel da cidade sair do papel. "O novo Rodoanel vai desviar o trânsito de caminhões e permitir que o Anel Rodoviário seja apenas uma avenida", explicou. O estado quer que a mineradora pague R$ 54 bilhões como indenização. Parte desse valor seria investido em obras públicas.





Para João Vítor Xavier (Cidadania), o Plano Diretor da capital, responsável por nortear a ocupação do solo, tem bases prejudiciais à população. O documento foi aprovado pela Câmara no ano passado. "O Plano Diretor faz muito mal à cidade, expulsando o emprego, o investimento e a oportunidade para as pessoas. Tira do belo-horizontino a chance de ter uma cidade mais moderna", disse o candidato.





IMÓVEIS

Rodrigo Paiva (Novo) afirmou que a regularização de imóveis nas periferias pode dar fôlego a pequenos empreendedores que esbarram em critérios legais para formalizar seus negócios. "Há pessoas que vivem (em um local) há 50 anos, mas não têm a posse do imóvel. Vamos fazer um esforço concentrado. Questionado sobre as ocupações urbanas na cidade afora, Marcelo Souza e Silva (Patriota) disse que o tema deve ser tratado com cautela. "Há pessoas na fila, por muitos anos, para buscar suas moradias. Quando há invasões, a tendência é que a prefeitura dê preferência aos que estão invadindo", afirmou.





Wanderson Rocha (PSTU) criticou a postura da prefeitura ante as chuvas. "Vamos fazer levantamento das áreas de risco. Há pessoas atingidas pelas chuvas que estão sem suas moradias", declarou, sugerindo a criação de conselhos populares para descentralizar a gestão. Wendel Mesquita (Solidariedade) cobrou valorização dos guardas municipais. A intenção é incorporar gratificações ao salário. "Hoje, metade do salário da Guarda é pago por meio de gratificação. Quando o profissional se aposentar, ele perde esse benefício".