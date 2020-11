Mourão leva pito de Bolsonaro e se explica sobre proposta de desapropriar terras

Hamilton Mourão, vice-presidente da República: "Isso é um estudo. O ministério que é o responsável por isso aí, o da Agricultura, vai dizer o que cabe, o que não concorda " (foto: Evaristo Sá/AFP)



Brasília – O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) não pretende enterrar de vez os estudos do Conselho da Amazônia sobre a proposta de expropriação de terras. Mourão ficou irritado com o “vazamento” do texto à imprensa, o que gerou críticas do presidente Jair Bolsonaro. O Conselho Nacional da Amazônia Legal avalia projeto que permite ao governo expropriar propriedades em caso de crime ambiental.

“Isso é um estudo. O ministério que é o responsável por isso aí, o da Agricultura, vai dizer o que cabe, o que não concorda. Não sei se vai ser ana- lisado. Agora, com esse documento totalmente nas mãos de quem não devia estar e que vem utilizando da forma que eu não considero a mais correta”, declarou Mourão.

De acordo com o vice-presidente, o documento foi apresentado aos integrantes do conselho e incluía, entre outras medidas, a hipótese de expropriação de terras de quem comete crime ambiental. Após o vazamento do documento, alegou que se arrependia de não ter imposto sigilo ao texto.

“A finalidade era que os ministérios estudassem essas ideias e, a partir daí, colocassem as suas opiniões para que ratificassem ou retificassem. Ou seja, isso é um planejamento”, afirmou. “Algum mal-intencionado pegou e entregou esse documento completo para um órgão de imprensa que agora diariamente solta algumas pílulas dessa natureza. Ou seja, é algo que está fora do contexto”, completou.

A hipótese levantada pelo Conselho da amazônia gerou críticas do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que a ideia seria um delírio. Além disso, ameaçou demitir quem fosse o autor da proposta. “A não ser que essa pessoa seja indemissível”, declarou Bolsonaro. Após a repercussão negativa, Mourão afirmou que entendia a bronca dada pelo presidente.

“Eu, se fosse o presidente, também estaria extremamente irritado. Eu me penitencio por não ter colocado um grau de sigilo nesse documento, porque, se eu tivesse colocado, a pessoa que vazou o documento estaria incorrendo em crime”, completou Mourão. O vice-presidente alegou que ainda não tinha falado diretamente com Bolsonaro sobre o caso e que a publicação do documento gerou um “incômodo com o presidente”.





Aborto Mais tarde, durante sua live noturna, Bolsonaro voltou a abordar o assunto, rechaçando a posição considerada na proposta sobre propriedades privadas. Sem citar o nome de Mourão, o presidente disse que quando os integrantes do governo se juntaram a ele sabiam o que ele pensava. “Quando eles se casaram comigo, já sabiam das minhas virtudes e defeitos”, destacou.

Ao lado da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o presidente comparou a proposta com a legalização do aborto. “É a mesma coisa de alguém do governo propor a legalização do aborto. A propriedade privada, eu entendo que é sagrada. Um dos tripés da democracia”, emendou.