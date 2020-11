Eleições 2020: Luisa Barreto aposta em gestão colaborativa e representatividade na Prefeitura de BH

Luisa Barreto, candidata do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM. D. A. Press)



Diários Associados (Estado de Minas, TV Alterosa e Luisa Barreto (PSDB). Depois de uma longa e produtiva série, os Portal Uai ) encerraram nesta quinta-feira, as sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, com a presença de(PSDB).









“Não podemos ter só uma prioridade. A cidade é muito complexa e precisamos ter várias. Mas minha principal plataforma de governo é fazer de BH uma cidade colaborativa. Tenho uma convicção grande de que a prefeitura sozinha é incapaz de resolver todos os problemas. É fundamental permitir aos belo-horizontinos participarem mais da vida da cidade. Uma prioridade grande é abrir canais diretos de comunicação para que as pessoas possam avaliar os serviços públicos, o que hoje não é possível, e nos ajudem a encontrar soluções, opinar, para que tenhamos de fato uma gestão participativa, colaborativa, com as pessoas mais respeitadas e mais ouvidas pela prefeitura”, declara Luisa.

Representatividade

Juvenal Araújo, vice de Luisa Barreto, foi Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Saúde (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Juvenal Araújo, um dos fundadores do Tucanafro, movimento interno do PSDB voltado para defesa dos interesses da população negra. Ele é um dos poucos negros na corrida eleitoral à capital mineira.



Juvenal é graduado em gestão pública e foi secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, no governo de Michel Temer. Luisa é uma das três mulheres que concorrem à PBH (além de Áurea Carolina , do PSOL, e Marília Domingues , do PCO) e tem como vice, um dos fundadores do, movimento interno do PSDB voltado para defesa dos interesses da. Ele é um dos poucos negros na corrida eleitoral à capital mineira.Juvenal é graduado em gestão pública e foi secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, no governo de Michel Temer.





Também foi membro do Sindicato dos Agentes de Saúde no Estado de Minas Gerais (Sinas-MG), diretor da Federação Estadual dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Minas Gerais (Feesemg).



Para diminuir esse quadro de desigualdade na política e nos espaços de comando da sociedade, Luisa Barreto projeta um secretariado com pessoas de diferentes perfis.





“É fundamental fazer, na prática, o que a gente acredita. Realmente acredito que é preciso mais representatividade nos governos em geral. Em BH, em 122 anos, nunca tivemos uma mulher prefeita. Eu quero ser essa primeira mulher prefeita de Belo Horizonte. E quero ter ao meu lado o Juvenal, um homem negro super-preparado, gestor público, que tenho muito orgulho. Já foi ministro interino de Direitos Humanos. Meu compromisso é de ter um secretariado diverso, que garanta representatividade de todos os setores da sociedade”.