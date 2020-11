Propaganda de Maguito em GO diz que candidato pode deixar UTI a qualquer momento

Uma inserção do candidato a prefeito de Goiânia (GO) Maguito Vilela (MDB) no horário eleitoral obrigatório afirma que o ex-governador, internado em São Paulo para tratar um quadro agravado de covid-19, poderia deixar a UTI do Hospital Albert Einstein "a qualquer momento". Aos 71 anos, o emedebista foi acometido por uma infecção pulmonar em decorrência do contágio pelo vírus e chegou a ficar sedado e intubado durante uma parte da internação.



A atualização mais recente da campanha sobre seu estado de saúde informou, ontem (11), que Maguito "está consciente e respira espontaneamente, com auxílio de catéter de oxigênio", com as funções vitais "preservadas". Também relatou que o candidato tem feito exercícios de fisioterapia para os músculos da respiração e demais membros.



Há cerca de dez dias, o MDB chegou a trabalhar com a hipótese de decretar a inviabilidade da candidatura de Maguito devido ao quadro agravado de covid-19, mas a possibilidade acabou descartada, segundo apurou o Broadcast Político.



O principal nome para substituí-lo seria o do atual prefeito Iris Rezende (MDB), que anunciou sua aposentadoria da vida pública ao fim do ano. No entanto, seu nome - extremamente popular na capital goiana - acabaria barrado por condutas vedadas a agentes públicos pela legislação eleitoral durante período iniciado em 15 de agosto. Oficialmente, o time jurídico da chapa emedebista negou que tenha feito esse estudo.



Convencer o eleitor de que Maguito terá condições plenas de saúde de tocar a campanha adiante rumo a um provável segundo turno contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e, se eleito, administrar Goiânia é a principal preocupação da equipe do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia.



A coordenação de campanha considera improvável, contudo, que ele consiga se recuperar a ponto de votar no próximo domingo (15).



Ao contrário do que temia o time de Maguito, o candidato manteve a tendência de alta nas pesquisas de intenção de voto mesmo depois que o diagnóstico de covid-19 foi anunciado, em 19 de outubro, e hoje lidera boa parte dos levantamentos.



O ex-governador de Goiás apareceu numericamente à frente de Vanderlan em pesquisa Ibope divulgada na última quinta-feira (5), com 33% das respostas. O senador teve 26%, configurando empate técnico quase no limite da margem de erro, de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. Na terceira posição, vem a deputada estadual Delegada Adriana Accorsi (PT), com 14%.



O Ibope ouviu 602 eleitores de Goiânia entre os dias 3 a 5 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação GO-06519/2020.