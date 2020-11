TV Cultura faz hoje último debate entre candidatos em SP antes das eleições

A TV Cultura realiza nesta quinta-feira, 12, o último debate com os candidatos a prefeito de São Paulo antes do primeiro turno das eleições 2020, no domingo (15). Foram convidados, segundo a emissora, todos os candidatos que são filiados a partidos com representação no Congresso Nacional. Transmitido ao vivo do Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, a partir das 22h, o debate terá mediação de Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura.



De acordo com a emissora, participarão do evento Bruno Covas (PSDB), Joice Hasselmann (PSL), Andrea Matarazzo (PSD), Orlando Silva (PCdoB), Márcio França (PSB), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Celso Russomanno (Republicanos), Marina Helou (Rede) e Arthur do Val (Patriota).



Além de ser transmitido ao vivo na TV Cultura, o evento fará parte da programação das Rádios Cultura FM e Cultura Brasil e das redes sociais da emissora (Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin). O Estadão realiza a cobertura do debate ao vivo, com análises em tempo real, pelo portal estadao.com.br.



Confira os canais da Cultura nas principais operadoras de TV a cabo:



- Net: SD 16; HD 516

- Claro: 26

- Sky: 02

- Oi: 02

- Vivo Fibra: SD 13; HD 513

- Vivo DPH: 251