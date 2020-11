Pesquisa confirma que Kalil deverá vencer no primeiro turno em BH

Alexandre Kalil tem 63% no levantamento do DataFolha e 62% das intenções de voto, segundo o Ibope (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS)







A três dias das eleições municipais, o prefeito Alexandre Kalil (PSD, candidato a novo mandato, permanece na liderança folgada na disputa pelo Executivo da capital. De acordo com pesquisa DataFolha divulgada ontem à noite, o prefeito aparece com 63% das intenções de voto, 55 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, João Vítor Xavier (Cidadania). O deputado estadual tem 8%. Áurea Carolina (Psol) tinha 5% e, agora, aparece com 6% da preferência dos entrevistados. Bruno Engler (PRTB) manteve os 4%. Os entrevistados puderam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%. A última pesquisa Ibope, divulgada na segunda-feira, apontava Kalil com 62% dos votos.





A margem de erro da pesquisa DataFolha é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.036 eleitores da cidade de Belo Horizonte, entre 9 e 10 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O número de re- gistro da pesquisa na Justiça Eleitoral é MG-06358/2020.

O deputado estadual Bruno Engler (PRTB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, recebeu novamente o apoio político de Jair Bolsonaro (sem partido) durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ao lado de Bolsonaro, Engler repetiu a ‘cartilha’ ideológica de teorias da conspiração do presidente: desacreditou as pesquisas eleitorais, criticou o distanciamento social na pandemia, elogiou a cloroquina, defendeu ‘valores familiares’ e disse que a ‘vacina da China’ não será obrigatória na capital mineira. Engler e Bolsonaro começaram a live desacreditando os institutos de pesquisa e citando exceções em que o resultado das urnas foi diferente das previsões eleitorais, como nas eleições de 2018.





“As pesquisas em Minas indicaram que a Dilma seria senadora, que o Zema não iria para o segundo turno e que Bolsonaro perderia para todo mundo no segundo turno. Hoje, o Zema é governador, a Dilma só fala bobagem no Twitter, e o Bolsonaro é presidente”, disse Bruno Engler. E foi seguido por Jair Bolsonaro: “Lógico que deve ter bons institutos de pesquisa no Brasil, mas como regra parece que é um grande negócio, porque conduz a pesquisa. A pesquisa é uma arma política para quem tem recurso, porque a pesquisa é paga. Comprar pesquisa e manipular números.”





Como numa partida de vôlei, Bolsonaro seguiu levantando bolas para que Engler as cortasse com respostas que pareciam agradar ao presidente, que sorria enquanto o candidato respondia. “Se tiver uma segunda onda (de COVID-19), qual seria a sua posição em BH?”, indagou Bolsonaro. “Nós não vamos fechar Belo Horizonte em razão de uma segunda onda. Temos que ter responsabilidade para com o vírus, mas a gente não pode quebrar o nosso município”, respondeu Engler.





Bolsonaro tem usado sua live para fazer propaganda política de candidatos com quem simpatiza. Na última semana, pediu votos para Wal do Açaí, suspeita de ser ex-funcionária fantasma de seu gabinete na Câmara dos Deputados. Antes de o presidente divulgar outras candidaturas, passou a palavra para Bruno Engler, que falou resumidamente sobre suas prioridades: “Estamos aí com esse projeto 100% alinhado ao presidente Bolsonaro, querendo fazer uma prefeitura à direita em Belo Horizonte, que respeite os valores conservadores, cristãos e que trate como parceiros aqueles que geram emprego e renda em BH. A gente tem compromisso com a liberdade, vamos voltar com o comércio em tempo integral, manter a cidade funcionando, independentemente de segunda onda e tentar retomar os empregos em Belo Horizonte”.





Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Fabiano Cazeca (Pros) tem evoluído no tratamento contra o novo coronavírus. Internado desde o início deste mês, ele teve o cateter nasal, que fornecia oxigênio, retirado e, agora, respira sem auxílio externo. Cazeca deixou o CTI na segunda-feira. Ele continua em um hospital da Região Centro-Sul de BH, mas acomodado em um quarto. A equipe médica monitora a evolução do quadro clínico. O empresário testou positivo para a doença em 30 de outubro. Ele foi ao hospital, mas acabou liberado. Dias depois, contudo, voltou a procurar ajuda médica. Fabiano Cazeca, de 66 anos, é casado e tem três filhos. Para a eleição deste ano, o Pros se aliou ao PTC, que indicou a psiquiatra Paula Gomes para o posto de vice-candidata. Na mais recente pesquisa Ibope sobre a disputa em BH, ele não foi citado pelos entrevistados.

Candidato vê saúde de BH no CTI

“A saúde de Belo Horizonte está no CTI.” Essa é a avaliação de Lafayette Andrada (Republicanos), candidato à prefeitura, sobre a saúde pública da cidade. Em entrevista aos Diários Associados, ele propõe duas ideias para aprimorar o setor. “É preciso conveniar a prefeitura, rapidamente, com as clínicas particulares, com os hospitais, comprar vagas para a gente destravar essa fila. E instituir a telemetria, uma consulta a distância. Uma primeira consulta, isso já vai diminuindo, vai desafogando essa fila interminável que temos aqui em busca da saúde”, afirmou Lafayette. Ainda no diagnóstico feito, o também deputado federal mineiro lamenta a demora para consulta e realização de exames. “As pessoas que não têm plano de saúde e dependem do sistema público, realmente padecem. Uma consulta, hoje, demora algo em torno de oito meses. Um exame, um ano e um mês. Isso é inadmissível.” A candidata do PSDB à PBH, Luísa Barreto, será a entrevistada de hoje dos Diários Associados