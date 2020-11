Bolsonaro retoma 'guerra da vacina', oposição reage e quer ouvir Anvisa

Ao comemorar, ontem, pelas redes sociais, a suspensão dos ensaios clínicos da vacina em desenvolvimento CoronaVac, o presidente Jair Bolsoaro se vangloriou de ter desbancado um de seus adversários, o governador de São Paulo, João Doria. As reações da oposição foram imediatas.





“Mais uma que Jair Bolsonaro ganha”, publicou o presidente, em referência à decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender os testes com o imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, que tem parceira, no Brasil, com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo.





Bolsonaro foi mais longe nas alfinetadas, na internet: “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Doria (o governador de São Paulo, João Doria) queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória”, afirou. A justificativa para a suspensão dos ensaios foi a morte de um voluntário, embora o laudo do Instituto Médico Legal tenha indicado o suicído dele.





A oposição já se mobiliza no Congresso para pedir explicações à Anvisa, além de reagir à fala de Bolsonaro. O presidente da agência reguladora, Antonio Barra Torres, disse que “guerra política” tem de ficar fora dos muros da Anvisa. No fim da manhã de ontem, o diretor do instituto Butantan, Dimas Covas, avisou que a morte do voluntário não teve relação com a vacina testada.





O PSDB criticou o presidente por suas declarações em nota publicada nas redes sociais. O partido do governador de São Paulo afirmou que Bolsonaro “comemorou” a morte de um voluntário da vacina. “O presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da CoronaVac. Que, segundo consta, faleceu por razões que não tinham a ver com a vacina, de acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas”, diz a nota do PSDB.





O partido afirmou, ainda, que a declaração do presidente “é mais uma prova de que coloca suas pretensões políticas acima de todos e realmente não se importa com a vida dos brasileiros”. Bolsonaro e Doria são dois possíveis concorrentes na disputa presidencial de 2022. “Cada vez mais, ele (Bolsonaro) parece estar do lado do vírus”, afirmou o PSDB.





O líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), fez requerimento ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para explicar a falha na comunicação entre a agência e a entidade científica ligada ao governo de São Paulo. Já os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE) fizeram convocações ao diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, e ao diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas





No requerimento, Guimarães afirma que “o governo brasileiro age como se a vida das pessoas fosse objeto de disputa eleitoral”. “Vivemos a maior pandemia de saúde do século, contabilizamos mais de 160 mil mortos e os efeitos econômicos da paralisação das atividades já são devastadores. O mundo inteiro aguarda ansiosamente a vacina para o combate ao COVID-19, e nesse momento crucial o governo brasileiro age como se a vida das pessoas fosse objeto de disputa eleitoral”, protestou.





Randolfe Rodrigues destacou que a Anvisa alegou, na suspensão, a ocorrência de um evento adverso grave – porém, sem explicar que evento foi esse. E criticou Bolsonaro: “Trata-se de mais uma atitude repugnante do presidente de República. Ele se utiliza da morte de um paciente e da paralisação dos estudos clínicos de uma vacina que pode salvar milhares de vidas para se vangloriar”, criticou. "Não podemos descartar que a Anvisa tenha sido instrumentalizada para cumprir os caprichos do presidente e lhe garantir ‘mais uma vitória’ às custas da saúde”, acrescentou.





Inconsequente

Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que suspensões podem ocorrer, mas não por disputas políticas entre o presidente e o governador. “Não é aceitável que possíveis disputas políticas possam atrasar uma medida tão aguardada”, argumentou.





Parlamentares também se posicionaram nas redes sociais. O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), disse que o partido pedirá a convocação de Barra Torres e Pazuello. O líder do Cidadania na Casa, Arnaldo Jardim (SP), disse que o posicionamento de Bolsonaro foi “inconsequente”. “Além de desprezar a ciência, Bolsonaro se comporta de maneira antiética e desprezível”, disparou.





Em resposta ao presidente, Ciro Gomes (PDT), que concorreu às eleições presidenciais de 2018, disse que “cadeia é muito pouco para canalhas que fazem politicagem com vacina”. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), disse que Bolsonaro “continua a ser o maior aliado do coronavírus”. Líder do Cidadania no Senado, Eliziane Gama (MA) também lamentou a fala de Bolsonaro e classificou a atitude do presidente como “absurda”.





“Único adversárioé o vírus!

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou, pelo Twitter, a informação dada pelo comitê de saúde do estado de que o “efeito adverso grave”, motivo pelo qual a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu os testes com a CoronaVac, “não está relacionado à vacina”. Doria disse que a agência é um órgão técnico e disse ter confiança de que os testes do imunizante, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, serão retomados de imediato. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, Doria afirmou, pelo Twitter, que o “único adversário é o vírus”. O governador e o presidente têm disputado politicamente as ações de combate à COVID-19 e, enquanto Doria pleiteia recursos do governo federal para a produção da vacina, Bolsonaro questiona a origem chinesa do imunizante e diz que a vacina não será adquirida pelo governo federal para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).