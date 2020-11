Jair Bolsonaro faz campanha em live e ataca a esquerda e o comunismo

(foto: Facebook/reprodução)



''Alguns partidos usavam a cor vermelha, tinham uma estrela bonita e uma foice. Não podemos votar nesses partidos. Temos que expulsar o comunismo do Brasil'' Jair Bolsonaro, presidente da República, em live, ontem à noite





Brasília – Conforme prometido, o presidente Jair Bolsonaro realizou transmissão ao vivo ontem à noite para divulgar candidatos apoiados por ele nas eleições municipais deste ano. Na transmissão, que foi apelidada por ele de horário eleitoral, o chefe do Executivo pediu para que os eleitores não votem em candidatos de esquerda. "Alguns partidos usavam a cor vermelha, tinham uma estrela bonita e uma foice. Não podemos votar nesses partidos. Temos que expulsar o comunismo do Brasil", disse Bolsonaro.





Ao lado da candidata a prefeita de Recife (PE) Delegada Patrícia (Podemos), o presidente fez um pedido: “Precisamos afastar o socialismo. Vamos pintar o Nordeste de verde e amarelo”. Durante a live, Bolsonaro afirmou que candidatos que apoiam as medidas de isolamento adotadas pelo novo coronavírus devem ser evitados pelos eleitores. Na visão dele, os políticos que adotaram lockdowns ajudaram a quebrar a economia. “Tudo que eu falei sobre a pandemia se concretizou. Então, você deve questionar o seu prefeito. Estão falando, aí, em uma segunda onda de contaminação, você deve saber se o atual prefeito vai mandar fazer novo lockdown. A grande mídia já reconhece que o 'fique em casa' gerou desemprego”, disse Bolsonaro.





Ao questionar a delegada Patrícia se ela adotaria medidas de isolamento caso eleita, a candidata afirmou que iria seguir as determinações do governo federal. “Vou seguir o Ministério da Saúde, o que vocês decidirem. Sei que as decisões são tomadas de forma técnica”, alegou a candidata de Recife.





Ainda falando sobre o novo coronavírus, Bolsonaro afirmou que uma vacina para a COVID-19 só será comprada pelo governo federal se tiver eficácia comprovada. “Mas, reafirmo, a vacinação não será obrigatória”, disse (leia na página 5). Recentemente, o Bolsonaro desautorizou negociação do Ministério da Saúde e o governo de São Paulo para comprar a CoronaVac, imunizante produzido por um laboratório chinês e o Instituto Butantã.





Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Orlando Silva (PCdoB) e Joice Hasselman (PSL) acionaram a Justiça Eleitoral para impedir Bolsonaro de fazer propaganda eleitoral durante as lives semanais. Em ações distintas, os dois políticos acusam o chefe do Executivo de abuso de poder. “O uso da máquina pública é patente, em favor de candidatos da preferência do Presidente da República. A live é gravada no Palácio do Alvorada, certamente se utilizando todo o aparato técnico do governo federal, inclusive servidores públicos, com o fim de privilegiar candidaturas de seu interesse pessoal”, escreveram os advogados Fátima Cristina Pires Miranda, Wilton Luis da Silva Gomes e Cristiano Vilela de Pinho, que representam Orlando Silva.





O documento sustenta que a promoção de candidaturas específicas de familiares, amigos, pessoas próximas ou antigos companheiros se traduzem em abuso do poder político. “Além isso, a fala presidencial confunde o eleitor, pois este não consegue diferenciar o que se trata de apoio pessoal do cidadão Jair Bolsonaro, do que seria uma manifestação oficial do governo federal”.





A defesa de Joice sustenta que o presidente da República cedeu bens móveis, imóvel e servidores pertencentes à administração pública federal em benefício do também candidato a prefeito de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos), o que contraria a Lei das Eleições. “Há efetiva conduta que tende a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, como preconizado na norma.”



Maia descarta apoiar

chapa com Sergio Moro





Ana Mendonça *





O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), negou qualquer possibilidade de apoiar uma chapa com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sergio Moro. Apesar disso, o deputado almoçou ontem com o apresentador Luciano Huck, que estuda fechar chapa com Moro para as eleições presidenciais de 2022. De acordo com Maia, a chance de ele apoiar uma chapa com Moro é de “zero”. “Não posso apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema-direita”, disse. As declarações foram dadas para a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.





Segundo Maia, Moro mostrou ser de extrema-direita ao defender propostas de Jair Bolsonaro. “Moro já defendeu ideias e divide a parte do eleitorado de extrema-direita com Bolsonaro. Por isso, ele cai nas pesquisas quando disputa com o presidente”, disse. Mais cedo, o presidente da Câmara almoçou com Luciano Huck. Anteriormente, apresentador almoçou com Sergio Moro e conversou com o ex-ministro sobre uma possível chapa. O encontro teve grande repercussão nos bastidores do governo. Isso porque Huck é crítico frequente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Diversas vezes, ele usou as redes para fazer críticas ao governo.





Após encontro com Huck, Moro disse em entrevista ao jornal o Globo que ficaria “desapontado" caso o país chegasse em 2022 e tivesse apenas cenários polarizados como aconteceu nas últimas eleições em 2018. “O brasileiro tem um perfil mais moderado e essa moderação favorece comportamentos de tolerância, que é o que nós precisamos, e o fim desse ciclo de ódio, que envolve principalmente as figuras do presidente Bolsonaro e igualmente do PT, especialmente o ex-presidente Lula”, afirmou.





OBSTRUÇÃO Ainda ontem, Rodrigo Maia afirmou também que, se a base do governo não desobstruir a pauta da Casa o quanto antes, “o Brasil vai explodir em janeiro”. O parlamentar, que faz vários alertas sobre o tema, se referiu à disputa pela presidência da Comissão Mista de Orçamento. Defendeu que o plenário da Casa não está parado, e que está pautando as matérias. A falta de quórum é provocada pelos governistas, que querem forçar o DEM, o PSDB e o MDB a desfazer o acordo pela presidência da CMO. “Quem tem interesse na pauta é o governo”, disse.





“Não estão parados por causa disso. O plenário da Câmara está sendo convocado toda semana. Há obstrução da oposição, que quer a votação da Medida Provisória 1000/2020, e da base de governo, por um não cumprimento de acordo. O Brasil vai explodir em janeiro, se as matérias não foram votadas. O dólar vai a R$ 7. A taxa de juros de longo prazo vai subir para um país que vai ter 100% da riqueza em dívida. Imagina, em vez de pagar os 4%, 5%, começar a pagar uma dívida de 15%, 20% ao ano?” avisou Maia.





Maia destacou que, se o governo não se posicionar, os brasileiros vão pagar a conta pela movimentação do Centrão. “Quem precisa que a pauta caminhe, primeiro, é o Brasil. Segundo, o governo. O governo será popular ou populista? Se for uma construção econômica fora de teto de gastos, vai ser populista, como foi o governo anterior, que deu dois anos de recessão. A inflação está fora de controle. Pergunte ao brasileiro como está comprando arroz e feijão no mercado? Quando a gente tenta ser populista, quem paga a conta é o povo”, criticou.





O presidente da Câmara destacou que chamará uma nova sessão plenária para terça-feira da próxima semana. Maia falou à CNN, no início da noite de ontem, e pediu que o governo organize o orçamento primário, ressaltando que a situação “é grave”. “Temos orçamento de R$ 1,485 trilhão para o próximo ano. Desses, R$ 1,410 trilhão são despesas correntes que ninguém mexe. E discricionário são R$ 85 bilhões, que é para manutenção da máquina. Isso já passa o teto. Já deveríamos ter sinalizado para a sociedade a verdadeira agenda do governo para enfrentamento da crise que o Brasil terá que enfrentar”, calculou.





Na entrevisa, Maia disse que foi o almoço co Huck foi entre amigos e que sempre ocorre quando o parlamentar vai ao Rio de Janeiro. Ainda assim, aproveitou o tema para mandar outro aviso a Bolsonaro. “O resultado da agenda (do governo) dos próximos seis meses é que vai ditar a regra das eleições de 2022. Se for responsabilidade fiscal, tem uma força. Se for heterodoxa, uma força muito menor”, projetou o parlamentar (Com agências)





