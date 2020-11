Cresce possibilidade de segundo turno em Contagem, diz pesquisa

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é o terceiro município mais populoso do estado (foto: Prefeitura de Contagem/Reprodução)

A Pesquisa Axio Inteligência sobre a intenção de voto para prefeito denasdeste ano aponta para a possibilidade de segundo turno entre a ex-prefeita(PT) e(DEM). Contagem é terceiro município mais populoso do estado e conta com 16 candidatos ao Executivo.

De acordo com os dados divulgados nesse domingo (8) e obtidos pelo EM, Marília lidera a disputa com 51,67% das intenções de voto e Saliba aparece em segundo lugar, com 12%. Doutor Wellington (Republicanos) obteve 7,67% das manifestações e está na terceira posição. Brancos e nulos somam 5,17% dos entrevistados.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, o que explica que a petista pode não alcançar o número suficiente para encerrar a disputa no, que acontece no próximo domingo (15).

A pesquisa Axio entrevistou 600 eleitores entre 4 e 6 de novembro. O índice de confiança estimado é de 95%. O levantamento realizado pela Axio Inteligencia foi registrada no TRE-MG sob o número MG-08620/2020.

Veja, abaixo, os dados de intenção de voto para prefeitura de Contagem:

Marília Campos (PT): 51,67%

Felipe Saliba (DEM): 12%

Doutor Wellington (Republicanos): 7,67%

Professor Irineu (PSL): 3,5%

Ivayr Soalheiro (PDT): 2,67%

Maria Luisa Guedes (PV): 2,5%

Coronel Alvear (Cidadania): 2,5%

Lindomar Gomes (PMN): 2,17%

Márcio Bernardino (Novo): 1,83%

Kaka Menezes (Rede): 1,83%

Coronel Fiuza (PTC): 1,67%

Wellington Silveira (PL): 1,17%

Dulce (PMB): 1%

Alfredo (Patriota): 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,17%

NS/NR: 1,67%

Rosa e Stella (Psol) e Sebastião (PCO) não pontuaram.

Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial