Reta final da campanha em BH esquenta com ataques e celebridades na WEB

Abrir a caixa-preta da BHTrans, expressão que remete à campanha de 2016 de Alexandre Kalil, agora encampada por concorrentes, é uma daspostagens frequentes (foto: fotos: Reprodução/Facebook)



A campanha eleitoral entra em sua última semana com promessa de agito nas redes sociais, sobretudo por parte de candidatos que dispõem de pouco tempo – ou nenhum – para fazer propaganda na televisão. Em Belo Horizonte, apoios declarados e ataques a oponentes se destacaram na web, até o momento. Entre as preferências de apadrinhados importantes, que estão movimentando a internet, está a do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a Bruno Engler (PRTB). No entanto, o deputado não conseguiu alavancar sua candidatura, segundo as pesquisas de intenção de voto.

Os principais termos associados a João Vitor Xavier na internet são campanha, propaganda política, propostas e deputado

Análise feita pelo Instituto VOX Radar, com exclusividade para o Estado de Minas, entre os dias 9 de outubro até último dia 6 leva em conta o que está sendo abordado nas redes sociais, com base nas propagandas eleitorais veiculadas na TV. Para isso, foram considerados os perfis em redes sociais de cinco candidatos: Alexandre Kalil (PSD), Áurea Carolina (PSOL), Bruno Engler, João Vítor Xavier (Cidadania) e Luísa Barreto (PSDB).

Numa avaliação geral, foram observados os principais “trigrams” postados nas redes sociais. “Trigrams” consistem em um grupo de três palavras que se destacaram na internet. O primeiro conjunto mais frequente na web é “abrir caixa-preta”. O termo remete à campanha de Alexandre Kalil, em 2016, na qual falava-se em abrir a “caixa-preta” da BHTrans, autarquia que controla o trânsito e transporte público da capital. Neste ano, diversos candidatos também prometeram fazer o mesmo.

Áurea Carolina puxa postagens ligadas a participação das mulheres, política e também um desejo de segundo turno

Pouco atrás no ranking do estudo da VOX Radar, está o termo “vamos endireitar BH”. Esse é o lema que Bruno Engler vem utilizando em sua campanha eleitoral, ao lado de candidatos aliados para a Câmara Municipal. Outros grupos de palavras pregam renovação no Executivo, falam de medicamentos em postos de saúde, tratam de melhoria no transporte público e de recursos para a educação. Entre as palavras mais publicadas relacionadas às campanhas, estão: Bolsonaro, campanha, Brasil, eleições, galo, povo e política. Alguns termos são facilmente compreendidos quando o cenário é analisado por candidatura.

No caso de Alexandre Kalil, palavras como “presidente”, “galo”, “Atlético” e “campanha” foram recorrentes. Isso pode ser explicado quando analisadas as postagens de 27 de outubro, data em que houve um grande volume de menções com o nome de Kalil. Naquele dia, foi exposto um atrito entre o prefeito de BH e o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, a respeito de uma cobrança de revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sede do Clube Atlético Mineiro.

As palavras associadas a Bruno Engler, que não dispõe de tempo de TV por causa do partido ao qual é filiado – o PRTB não tem representatividade na Câmara dos Deputados –, são: Bolsonaro, presidente, 28 e vereador. Durante o mês de outubro, Jair Bolsonaro declarou apoio explícito a Engler, o que pode explicar o sobrenome do presidente entre os termos mais engajados em relação ao candidato do PRTB.

Apesar de o líder do Palácio do Planalto externar sua preferência por Bruno Engler, o postulante não consegue alavancar nas pesquisas, assim como ocorre com os “preferidos” de Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro, Celso Russomanno (Republicanos-SP) e Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), respectivamente.





Mulher Em relação à campanha de Áurea Carolina, as palavras mais citadas na internet remetem à possibilidade de que candidata tente alcançar o segundo turno das eleições municipais, uma vez que aparecem com frequência: segundo, turno, campanha, voto, mulher e política. Nas últimas pesquisas eleitorais, a candidata do PSOL figurou na terceira colocação, atrás de Alexandre Kalil e João Vítor Xavier.

João Vítor Xavier teve como principais termos associados: campanha, propaganda política, propostas e deputado. Alguns dos termos podem ser explicados devido às publicações com maior engajamento envolvendo o nome do candidato, uma vez que os autores criticam o estilo da postulante do PSDB na campanha.

Luísa Barreto (PSDB) defende a tecnologia como pilar para o aprimoramento de serviços públicos na capital. É o que ela chama de “cidade colaborativa”. “Colaborativa”, aliás, é uma das palavras principais ligadas à candidata do PSDB. Também aparecem “mulher”, “gestão”, “tucana”, entre outros.





As citações





principais expressões mencionadas na internet associadas aos candidtos





» “caixa-preta”

» “vamos endireitar BH”

» “renovação no Executivo”

» medicamentos

» postos de saúde

» transporte público

» educação

» Bolsonaro

» campanha

» Brasil

» eleições

» galo

» povo

» política





Tuítes não perdoam candidatos





A análise feita pelo Instituto VOX Radar apenas das citações no Twitter, como ferramenta-base, selecionou cinco publicações com maior repercussão. Diante disso, foi possível avaliar um misto de apoios e ataques envolvendo os nomes dos candidatos. Alexandre Kalil, por exemplo, não utilizou o Twitter com frequência até a data final do estudo. Foram apenas sete publicações, sendo quatro com vídeos de propaganda eleitoral e três de outros assuntos, como o nascimento da neta e uma nota de pesar pelo falecimento de Sérgio Ferrara, ex-prefeito de BH.

Os cinco tuítes mais bem engajados envolvendo o nome de Alexandre Kalil são de perfis bolsonaristas, apoiadores de Bruno Engler. Um deles foi a publicação da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que diz que “Kalil causou malefício à população durante a pandemia”, solicitando votos para Engler. O próprio rival de Kalil publicou que havia ultrapassado o candidato à reeleição em engajamento na internet. Outros três posts são críticas ao isolamento social adotado pelo prefeito de BH durante a fase crítica da COVID-19, com restrições ao funcionamento do comércio.

Quanto à campanha de Bruno Engler, a principal postagem com engajamento é do blogueiro Allan dos Santos, que pede apoio dos belo-horizontinos para o candidato do PRTB. Em seguida, está a publicação da deputada Carla Zambelli sobre Kalil. Na última posição, ficou o post em que Engler disse que havia ultrapassado o candidato do PSD na internet.

Áurea Carolina, por sua vez, tem como principal publicação o vídeo em que o ator Wagner Moura declara apoio à candidatura da postulante do PSOL. Em seguida, o tuíte com mais repercussão é sobre o jingle de campanha de Áurea. Assim como em outros relatórios do Insituto VOX Radar, o post da deputada federal em que comemora o fato de a primeira mulher ter presidido uma sessão na Assembleia Legislativa de Minas também aparece entre os mais comentados, curtidos e compartilhados.

Assim como Alexandre Kalil, João Vítor Xavier teve críticas nos principais comentários relacionados ao seu nome. Nos três primeiros, um dos apoiadores de Bruno Engler critica o candidato do Cidadania e Kalil, enquanto no outro um internauta pede para que a população não vote em João Vítor. Na terceira postagem, um eleitor criticou o estilo de propaganda eleitoral de João Vítor, alegando que ele falava apenas de Kalil. Os dois últimos post são notícias sobre pesquisa eleitoral e o fato de Kalil ter ganhado direito de resposta durante o tempo de TV de João Vítor.

Três das cinco principais publicações com o nome de Luísa Barreto são relacionadas a pesquisas eleitorais, sendo uma delas voltada para Áurea Carolina. Uma outra se trata de uma reportagem sobre um incidente em evento de campanha da candidata da PSDB envolvendo um rojão. Há, também, um post de uma matéria do Estado de Minas, que noticiava a suspensão da propaganda da candidata a pedido da coligação de Alexandre Kalil. (MA)