Bolsonaro viaja para Santa Catarina e Paraná nesta sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agendas na região Sul nesta sexta-feira, 6. De manhã, o chefe do Executivo estará em Florianópolis (SC) para a formatura de policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No período da tarde, Bolsonaro participará da inauguração de uma pequena central hidrelétrica (PCH) Bedim, no interior do Paraná, na cidade de Renascença.



"Bom dia a todos. Nessa manhã estarei na formatura de 600 novos PRFs em Santa Catarina; e inauguração de PCH (pequena central hidrelétrica) no Paraná", escreveu nas redes sociais. Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda hoje com previsão de chegada às 19h.



A comitiva do presidente à região Sul contará com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura. O governo deve anunciar projetos de pavimentação de rodovias no Paraná em parceria com o governo do Estado e a usina Itaipu Binacional. Em sua página oficial no Twitter, Tarcísio destacou nesta sexta que o objetivo do convênio será "concluir a pavimentação da Estrada Boiadeira (BR-487/PR), além de construir os contornos de Guaíra e Cascavel (BR-163/PR)".