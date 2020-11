Fabiano Cazeca é tratado em CTI

Infectado pelo novo coronavírus, o empresário Fabiano Cazeca, representante do Pros na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, foi encaminhado, ontem, a um leito de terapia intensiva. Ele está internado em um hospital da capital mineira desde o último domingo. A assessoria de Cazeca informou que a transferência do candidato ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) é uma medida de prevenção. O quadro clínico dele permanece estável, segundo a equipe de campanha. O postulante do Pros testou positivo para a COVID-19 na última sexta-feira. No mesmo dia, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, mas orientado a continuar o tratamento em isolamento domiciliar. Na segunda-feira, o staff de Cazeca informou que ele estava sendo medicado com dexametasona, substância corticoide utilizada para tratar enfermidades como asma e reumatismo.