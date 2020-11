Primo dos Bolsonaro ganha cargo no Senado a pedido de parlamentar de MG

Léo Índio e Bolsonaro já posaram para fotos lado a lado. (foto: Facebook/Reprodução)

Nomeado nesta terça-feira como servidor da Primeira-Secretaria do Senado Federal, o primo dos filhos do presidente Jair(sem partido), Leonardo Rodrigues de Jesus, foi contratado a pedido do senador mineiro(PSD). A intenção, segundo apurou o, é que Léo Índio, como é conhecido, trabalhe no gabinete de Viana.O pedido de Viana para a contratação defoi confirmado pela assessoria do senador. O staff do mineiro, contudo, não informou onde ele dará expediente.A nomeação de Léo Índio foi publicada na edição desta terça do Diário Oficial da União (DOU). Embora esteja lotado na Primeira Secretaria, cujo titular é o acreano Sérgio Petecão (PSD), ele pode, conforme diz o Regimento Interno do Senado, ser cedido para prestar serviços a outro parlamentar.Até o mês passado, Léo Índio era servidor da equipe de Chico Rodrigues (Dem/RR), senador flagrado com dinheiro na cueca em uma operação da Polícia Federal. O sobrinho de Bolsonaro deixou o cargo, enquanto Chico foi desligado da vice-liderança do governo. Léo Índio é primo dos filhos de Bolsonaro.Ele tem forte ligação com Carlos, vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos.

Léo Índio foi nomeado com o mais alto cargo comissionado do Senado, identificado pela sigla SF02. Assessores parlamentares de tal porte recebem R$ 17.319,31 mensais, segundo a tabela de vencimentos da Casa.