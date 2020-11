Decreto de calamidade não será prorrogado

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não pautará a prorrogação do decreto de calamidade pública ou da Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra, que deu poderes ao Executivo para burlar a regra de ouro e o teto de gastos. Para o parlamentar, a base do governo obstrui a votação na Casa para tentar esvaziar seu comando e a pauta que elabora, mesmo que isso prejudique matérias de interesse do próprio Executivo. “Nenhum dos dois assuntos será pautado até 1º de fevereiro. O governo esqueça isso. Aqueles que sonham com o jeitinho na solução do teto aproveitem a partir de 3 ou 3 de fevereiro, com o novo presidente da Câmara, que tem a coragem de ser responsável por uma profunda crise econômica e social”, desafiou.





VACINA

Maia propô ainda que o Congresso e governo construam, conjuntamente, uma proposta legal estabelecendo restrições a quem se negar a tomar a vacina contra a COVID-19 que venha a ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Acho que seria bom que os poderes Executivo e Legislativo chegassem a um caminho sobre este tema. Para que ele não fique sem solução e o Poder Judiciário tenha que resolver e, depois, fiquem todos reclamando que o Judiciário o resolveu”, declarou Maia.





O deputado não se manifestou favorável à obrigatoriedade, mas disse ser possível pensar em medidas que desestimulem as pessoas a deixarem de tomar a vacina que for aprovada pela Anvisa. “Este debate sobre obrigatoriedade tem que ser feito com todo cuidado. Tem alguns caminhos com os quais não é preciso obrigar, mas pode-se restringir o acesso a alguns equipamentos públicos”, disse Maia, citando o exemplo de países que proíbem que crianças não vacinadas contra outras doenças frequentem escolas.