Cidade menos populosa do Brasil vai às urnas com mais eleitores do que habitantes

Serra da Saudade tem mais eleitores do que habitantes porque muitos moradores deixaram a cidade (foto: Beto Novaes/EM/D. A. Press)





O último crime violento da cidade ocorreu em 1954, oito anos antes da emancipação do município, em 1962. Apesar disso, o clima e o contexto pacato não impacta nas eleições, que, segundo os candidatos, são complexas e definidas “como antigamente”. A cidade, a 230 quilômetros de Belo Horizonte, tem nove vereadores, o mínimo por lei, e 17 candidatos a uma vaga na Câmara. Parlamentar da atual legislatura, mas que se afastará da vida política por questões pessoais, Adilson Silva (Cidadania) explicou que a questão familiar é a que mais impacta nas urnas.





“O negócio é pesado. É literalmente voto a voto, e, geralmente, quem tem a família maior prevalece. Aqui, o voto é bem disputado, a gente trabalha na política, aí tem parente de um amigo que vira candidato. Isso complica bem. E aqui a gente é cobrado na rua, em casa, pessoal sabe onde moramos, então, isso fez com que minha família pedisse para eu me afastar. Na campanha não tem briga corporal hoje em dia, mas, antigamente, tinha. Agora, deu uma atualizada, viram que o negócio hoje é mais no debate. Também tem o pessoal nas redes sociais, mas ainda tem santinho, tudo isso,”, contou o vereador.



Prefeito Alaôr Machado (PP) tenta a reeleição com vitória sobre Derli Donizete (Avante) (foto: Beto Novaes/EM/D. A. Press) A disputa pela prefeitura conta com dois nomes: o prefeito Alaôr Machado (PP), candidato à reeleição, e Derli Donizete (Avante). Eles também protagonizaram a disputa no pleito de 2016 e explicam como é a corrida na cidade com menor número de habitantes do Brasil. “Aqui é no corpo a corpo, casa por casa. O pessoal me vê na rua e sempre me pede algo. A gente, agora, não foi muito em casas, mas se encontra nas ruas e todos me perguntam. Algumas não querem receber visita também, respeitamos. Eu me considero o favorito, já tive outros mandatos além do atual, é muito difícil esse cenário mudar na cidade, mas temos que trabalhar sempre, né”, contou Alaôr.





Derli Donizete se diz 'homem do campo' e quer dar nova cara para a cidade (foto: Beto Novaes/EM/D. A. Press) Já o rival, Derli Donizete, retruca. “Primeiro, a minha campanha eu banco, deputados não ajudam. E o povo aqui vota mesmo, mas tem uma pressão para seguir do jeito que está. Vou iniciar nesta semana mais a fundo, de casa em casa, pois isso conta muito. Não sou desempregado, tenho meu emprego no campo e eu mesmo dou meu santinho na mão dos ‘caboclos’. Vou chegar e contar minhas propostas. O pessoal já me conhece, sou batedor de enxada, quero dar emprego para a população. Hoje em dia, é tudo meio ajeitado na cidade para se manter assim, mas nada é impossível, vamos trabalhar para mudar”.





A pandemia do novo coronavírus vai impactar nas eleições deste ano, e não é diferente em Serra da Saudade. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a cidade teve seis casos confirmados de COVID-19 e nenhum óbito. As eleições municpais ocorrem em 15 de novembro.





Mais eleitores

Serra da Saudade é o munícipio menos populoso do Brasil com apenas 776 habitantes, mas tem 1.057 eleitores aptos a votar na cidade, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prefeito Alaôr Machado (PP) explica que o registro eleitoral não impacta no número de moradores. “Essa diferença se dá porque muitas pessoas que nascem aqui, precisam sair. Não é a maioria, mas é um processo, acontece com alguma frequência”, conta.





Serra da Saudade é somente um dos 493 municípios brasileiros nessa situação. Em Minas Gerais, estado com o maior número de cidades do país, com 853, são 118 em que o eleitorado é maior do que a população. A cidade também apresentou aumento no eleitorado na última eleição, presidencial, em 2018, para a deste ano. Em 2018, Serra da Saudade tinha 941 eleitores aptos a votar. Em 2016, ano da última eleição municipal, o número era menor que em 2020, mas maior que 2018, com eleitorado de 959 pessoas.

Casa a casa, rua a rua, contando os postes. É assim que os candidatos de, no, se preparam para a eleição. O município é o, motivo de orgulho para os serra-saudalenses. De acordo com dados divulgados em outubro deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Serra da Saudade conta com uma população de, mas tem. A cidade, que tem ema região de influência mais próxima, tem uma delegacia, uma caixa lotérica, uma escola municipal e tem internet gratuita nas ruas, via wi-fi.