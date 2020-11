Após três dias no Guarujá, Bolsonaro retorna a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro voltou a Brasília na tarde desta segunda-feira, 2, após três dias de descanso no Guarujá, litoral de São Paulo. Ele chegou ao Palácio do Alvorada, residência oficial na capital, pouco antes das 15h. Bolsonaro falou com apoiadores que o aguardavam no local e entrou em seguida. Ele não conversou com a imprensa.



No fim de semana prolongado por causa do feriado de Finados, Bolsonaro ficou hospedado no Forte dos Andradas. Esta foi a sétima vez que o presidente esteve na Baixada Santista desde que tomou posse.