Brasil já tem mais de 160 mil mortes

Diagnosticado com COVID, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, teve alta hospitalar (foto: MARCOS CORREA/PR %u2013 9/6/20)

Brasília - O Brasil ultrapassou ontem a marca de 160 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram registrados 190 óbitos e 10.100 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 160.074 vidas perdidas. O país tem mais de 5,5 milhões de casos registrados da doença. Em número de contaminados, o Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia, de acordo com contagem da Universidade Johns Hopkins. Está atrás de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o país está em segundo lugar.





O estado de São Paulo, que tem os maiores números absolutos da COVID-19 no país, registrou 1.117.147 casos e 39.331 óbitos. Desde às 20h de sábado, foram contabilizados 1.020 casos confirmados e 20 mortes. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 1.005.729 pessoas se recuperaram da doença, sendo que 122.115 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Mais de 300 pessoas se reuniram na Avenida Paulista ontem para protestar contra a defesa do governador João Doria (PSDB) à imunização obrigatória contra a COVID-19 e contra vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, que será produzida pelo Instituto Butantan.





João Doria já defendeu a vacinação obrigatória quando o imunizante estiver disponível, o que provocou críticas do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu que ela será voluntária. O presidente também vetou acordo para que o Ministério da Saúde compre 46 milhões de doses da vacina da Sinovac, a fim de ser incluída no Programa Nacional de Imunização. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), depois que a Rede Sustentabilidade pediu liminar para obrigar o governo federal a comprar a vacina produzida pelo Butantan. Em outra ação, o PDT pede que o Supremo garanta a competência de estados e municípios de fazer vacinação obrigatória contra a COVID-19. Em São Paulo, a vacina da Sinovac está sendo testada como parte da fase 3 dos testes clínicos com suporte do governo de Doria e de instituições locais.





Os manifestantes Paulo se reuniram em defesa a Bolsonaro, e um deles usou máscara com dizeres contrários à vacina. Alguns seguravam faixas em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admirado por Bolsonaro. "Contra o autoritário e embaixador chinês João Doria, ele quer implantar agora a vacina compulsoriamente contra a nossa vontade", disse André Petros na manifestação. "Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem na China essa vacina é compulsoriamente aplicada nas pessoas", completou.





PAZUELLO

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta ontem, depois de passar dois dias internado no Hospital DF Star, em Brasília, com quadro de desidratação. Ele foi diagnosticado com COVID-19 em 21 de outubro. Desde que a doença foi confirmada, ele permanecia no hotel que mora e não registrou compromissos oficiais. De acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Saúde, Pazuello está recuperado da desidratação, mas ainda inspira cuidados por causa da infecção. "Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da Covid-19", informou a pasta.