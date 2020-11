AGENDA DOS CANDIDATOS

Alexandre Kalil (PSD)

Não divulgou compromissos de campanha.





Áurea Carolina (Psol)

Visita ao Jardim Alvorada para conversar com atingidos por inundações e alagamentos.

Reunião com a coordenação da campanha.





Bruno Engler (PRTB)

Sem compromissos de campanha hoje.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Não divulgou compromissos de campanha.





Fabiano Cazeca (Pros)

Infectado pela COVID-19, não terá atividades hoje.





João Vítor Xavier (Cidadania)

Pela manhã, encontro com jovens no Santa Efigênia.

À tarde, gravação de vídeos.

À noite, pastores e líderes evangélicos.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Pela manhã, visita ao Cemitério do Bonfim.

À tarde, gravação de programa eleitoral.





Luísa Barreto (PSDB)

Agenda com candidato a vereador.

Visita a uma igreja no Bairro Alto Vera Cruz.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Sem compromissos de campanha hoje.





Marília Domingues (PCO)

Atividades internas de campanha.





Nilmário Miranda (PT)

Pela manhã, gravação para programa de TV no Aglomerado da Serra.

À tarde, gravação na Pedreira Prado Lopes.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Reunião com a equipe de campanha.

Gravação de peças eleitorais.





Rodrigo Paiva (Novo)

Visita ao Cemitério do Bonfim e encontro com moradores do Bairro Suzana.

Gravação de programa eleitoral.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Reunião no Bairro Copacabana.





Wanderson Rocha (PSTU)

Pela manhã, encontro com apoiadores em Venda Nova.

À tarde, reunião com a coordenação de campanha.