Feira Hippie lotada vira palco para campanha eleitoral na Afonso Pena

Belo Horizonte viveu ontem um dia de Feira de Arte, Artesanato e Produtores de Variedades, conhecida como Feira Hippie, lotada, na sexta edição desde a retomada, em 27 de setembro. Mesmo com céu nublado e chuva fraca, mas de curta duração, foi o maior público a partir do recomeço das atividades, suspensas em 17 de março pela prefeitura por causa da pandemia de coronavírus. Cabos eleitorais aproveitaram o grande movimento para pedir votos.





Depois de seis meses sem funcionar em função das medidas de isolamento social determinadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, a Feira Hippie foi retomada em 27 de setembro com nova forma de disposição das barracas. O perímetro foi ampliado do trecho entre a Praça Sete, no quarteirão entre a Rua Carijós e Rua Rio de Janeiro, até a Rua dos Guajajaras, no Palácio das Artes. Também foram exigidos que os comerciantes sigam protocolos sanitários, como disponibilizar álcool em gel, garantir que os clientes mantenham distância de dois metros entre si, o uso de máscaras, higienização das máquinas de cobrança.





Mesmo com restrições sanitárias em razão da COVID-19, o Estado de Minas flagrou desrespeito aos protocolos sanitários para evitar a propagação da doença. A não adesão aos cuidados pôde ser percebida no comportamento de muitos clientes, que circulavam pelo local sem máscaras, ainda que em pontos com aglomeração. A lotação não é a mesma de antes da pandemia, mas centenas de pessoas circulavam pelos corredores entre as barracas sem usar a proteção facial ou com ela colocada de forma indevida, no queixo.





Quando as vendas foram reiniciadas, a condição é que fossem seguidos, entre outros itens de norma sanitária, cuidados na comercialização e manuseio das mercadorias. Para atender orientações de segurança, o perímetro da feira foi ampliado do Palácio das Artes, na esquina da Avenida Afonso Pena, até a Praça Sete, entre a Rua Carijós e Rua Rio de Janeiro, aumentando a ocupação em mais dois quarteirões.





A proposta do novo layout criou corredores mais largos para que não haja aglomeração na área das barracas. Mas, mesmo com as regras, há necessidade individual de colaboração para se manter o distanciamento, o que, em alguns casos, não ocorreu ontem. A PBH, recomendou, no caso de estandes contíguos, isolamento lateral. Para feirantes e frequentadores, o uso de máscara é obrigatório. No caso dos comerciantes, também a utilização do protetor facial. Além disso, a sanitização frequente das mãos com álcool 70%.



A duas semanas do primeiro turno das eleições municipais, cabos eleitorais dos partidos foram para a Feira Hippie, para o tradicional corpo-a-corpo – mesmo ainda sob a ameaça da COVID-19. Os cabos eleitorais ajudaram a aumentar a circulação de pessoas no local. Cartazes de vários partidos se misturaram aos clientes. Os cabos eleitorais também entregaram panfletos. Embora haja protocolos sanitários que orientem em relação ao manuseio de produtos no local, foi feita a entrega do material de campanha. O candidato a vereador José Antônio (Republicanos) foi à feira pedir votos e destacou a convivência pacífica entre cabos eleitorais de várias matizes ideológicas.





...Cazeca volta para hospital





Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Pros, o empresário Fabiano Cazeca, de 65 anos, voltou a um hospital da capital mineira ontem. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira e se recuperava em casa. Cazeca estava em casa desde sábado, após internação preventiva, quando teve febre. Com a detecção da doença, Cazeca suspendeu as atividades de campanha nas ruas. “Por enquanto, todas as atividades de campanha que contariam com a presença de Fabiano estão canceladas. O foco da campanha neste momento será centralizado nas redes sociais”, diz um comunicado emitido pela equipe de Cazeca.