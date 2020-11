(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



















Presidente licenciado da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo Souza e Silva define sua candidatura a prefeito da capital mineiro como “movimento para salvar a economia”. O representante do Patriota crê que dar fôlego a atividades como comércio e prestação de serviços é fundamental para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao Estado de Minas, contudo, ele refutou encampar apenas as bandeiras do empresariado. “Comerciantes e funcionários de muitas empresas estão entendendo a proposta (da candidatura). Não é para defender empresas, mas a riqueza de Belo Horizonte, feita por todos nós, empresários, trabalhadores e servidores públicos. Quem me conhece sabe que não defendo somente o empresariado”. Para diminuir filas por exames especializados e cirurgias, parcerias com hospitais filantrópicos e privados estão na mira. Nas escolas municipais, a ideia é implementar atividades complementares, como modalidades esportivas. O incentivo ao empreendedorismo, a começar pelas salas de aula, também é um dos desejos da chapa. Como dirigente da CDL-BH, o empresário ganhou muito cartaz ao travar embates em prol da flexibilização do comércio. Pela primeira vez postulante a um cargo do Executivo, Marcelo pensa em conceder títulos de posse a moradores de vilas e favelas.





Qual a prioridade do senhor para BH?

Fazer a retomada saudável da economia. A candidatura é um movimento para salvar a economia. Estamos vendo a economia de BH muito fragilizada: 72% do PIB e 85% dos empregos da cidade vêm do setor de comércio e serviços. Precisamos muito fazer com que as empresas que estão em Belo Horizonte, e conseguiram sobreviver à pandemia, sejam fortalecidas. além de criar ambiente favorável para termos novas empresas. O objetivo é gerar mais empregos, dar sustento às famílias e proporcionar qualidade de vida diferente à população.









O que seu plano de governo tem como diferencial em relação a outros candidatos que elencam a economia como prioridade?

Falamos em fazer uma agência de desenvolvimento para que não haja tanta dependência do poder público. Essa agência teria forte participação da sociedade civil organizada, com a prefeitura sendo a protagonista. E, também, uma agência de fomento, com linhas de crédito diferenciadas e a qualificação de empreendedores e trabalhadores. Há um plano de incentivo, neste momento ajudando as empresas que estão abertas, mas enfrentando dificuldades. Pode haver a isenção de alguns impostos, dentro do princípio da legalidade, identificando e atraindo setores importantes. Precisamos, urgentemente, trazer tecnologia para atender cidadãos e melhorar o setor público. Temos academias e universidades que formam excelentes profissionais, o custo de vida em BH é muito menor, a localização geográfica com relação a Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília é muito importante, mas parece que temos um muro de 20 metros de altura na Prefeitura, que impõe dificuldades para atrair essas empresas. Vamos buscar formas de simplificação de abertura. Se pegarmos um setor e trabalharmos a redução gradativa de impostos vinculada ao aumento de arrecadação, podemos fomentá-lo de maneira mais agressiva. Logicamente, é preciso planejamento e articulação. Falamos de setores de serviços, como tecnologia da informação. Temos qualidade para atrair esse tipo de empresa, que traz empregos de modernidade. Podemos criar esse ambiente favorável, gerando empregos em novos negócios. Precisamos preparar pessoas para esses empregos e, por isso, as agências de fomento são importantes.





Qual o principal acerto do governo Kalil? E o maior erro?

O principal acerto está acontecendo não apenas em Belo Horizonte, mas em Minas e em muitos locais do Brasil: a diminuição absurda da corrupção. Vemos mais rigor na utilização do orçamento da cidade, com maior acompanhamento. É uma evolução que se deve muito à Lava-Jato, à tecnologia, que ajuda o cidadão a tomar conta (do dinheiro público), mas, também, às condições de servidores e gestor público de buscar essa efetividade. Apesar de não concordar com todas as aplicações, esse (ausência de casos de corrupção) é um ponto positivo. Ponto negativo é a forma do prefeito Kalil de governar, que se moldou dentro de uma caverna, não conversa com ninguém, não articula, não sai, não visita e não anda na cidade, além de não conversar com os governos federal e estadual e não ter articulação com deputados e vereadores. O relacionamento com a Câmara Municipal tem muito de autoritarismo e desrespeito. O prefeito da 3° maior cidade do Brasil, referência nacional, precisa conversar mais com a sociedade civil organizada, tratando dos problemas com mais assertividade e diálogo.









Como projeta se relacionar com os governos federal e estadual? E com a Câmara Municipal?

O relacionamento com o governador Zema é excelente. Não tenho proximidade a Bolsonaro, mas temos relacionamento muito bom com o governo federal, com portas abertas, principalmente, nos ministérios da Economia, da Saúde e da Educação. Sempre buscamos isso para melhorar as coisas da nossa cidade, de Minas Gerais e do Brasil. Na pandemia, fiquei muito próximo da presidente da Câmara (Nely Aquino, Podemos), pois o que não estava acontecendo em relação à prefeitura, buscamos e conseguimos em conversas (com o Parlamento). Vários vereadores são próximos. Temos excelente relacionamento e todos sabem o quão bom é ter um relacionamento próximo, para tirar o melhor proveito. Tratamos, com a Câmara, questões como a flexibilização do comércio. Embora o prefeito Kalil não tenha deixado a Câmara ter voz ativa, articulamos muito. Fizemos uma proposta para que o transporte escolar recebesse passageiros do transporte coletivo, que ficou lotado a pandemia toda, pelo mesmo preço do vale-transporte. Quando chegou à BHTrans, isso não caminhou.









O senhor travou embates com o prefeito acerca da flexibilização do comércio durante o auge da pandemia, mas agora tem menos de 1% das intenções de voto. Pensa que sua candidatura não 'emplacou' junto aos empresários e comerciantes?

As tratativas eram para salvar a vida das pessoas, tanto que, quando o prefeito fechou a cidade, o setor de comércio e serviços entendeu. Depois, começamos a discutir: 'você prometeu abrir mais leitos por conta dos índices, mas não está fazendo, além de não estar considerando os leitos privados'. A gente começou a perceber que estava sendo prejudicado, e sabíamos que esse prejuízo ia ser muito grande, tanto que falei, em entrevistas, que seria mais barato disponibilizar leitos que salvar a economia. Vai ser mais caro agora. A candidatura é uma coragem. Muitas pessoas estão falando “nosso voto é seu”, mas, hoje, providencialmente, comerciantes e prestadores de serviço estão preocupados em salvar suas empresas e manter empregos, o que também é muito importante. Nas duas últimas semanas, teremos surpresas. Os comerciantes vão entender a proposta da candidatura.









Ainda sobre suas falas sobre a retomada do comércio: não teme que o eleitor encare sua candidatura como algo de 'nicho', voltada apenas a defender os interesses de determinado grupo?

Isso pode acontecer, mas quem conhece o plano de governo, me conhece e sabe de minha trajetória, sabe que temos vários projetos sociais. A CDL e eu, quando estava na prefeitura, tratamos de maneira eficiente da questão das pessoas em situação de rua, que hoje virou um caos em Belo Horizonte. Sempre fizemos tratativas sobre limpeza urbana, educação, saúde e segurança. Essa é uma preocupação. Há pouco tempo de televisão para explicar isso e, no corpo a corpo, é muito difícil abordar o tema. Comerciantes e funcionários de muitas empresas estão entendendo a proposta. Não é para defender empresas, mas a riqueza de Belo Horizonte, feita por todos nós, empresários, trabalhadores e servidores públicos. Quem me conhece sabe que não defendo somente o empresariado. Tenho excelente relacionamento com sindicatos de trabalhadores.









O programa de governo contempla a redução das desigualdades, como a ampliação de oportunidades a vulneráveis?

Propomos um esforço para um grande programa social, contemplando toda Belo Horizonte, com as particularidades regionalizadas. Queremos coordenadorias de vilas e favelas nas regionais. O prefeito centralizou novamente (a administração), as secretarias regionais perderam suas responsabilidades. A gente propõe voltar e buscar as melhores práticas. Vivi muitos projetos com moradores em situação de rua em que não víamos efetividade na busca por soluções. É disso que precisamos. Pequenas ações regionalizadas podem ser feitas rapidamente. Ações macro vão abranger toda a cidade, como a titularidade de posse dos terrenos de aglomerados, vilas e favelas, o que pode ser uma forma de fomentar negócio e ajudar famílias. Discutimos, também, a possibilidade de fazer moradias de Belo Horizonte em outros municípios, como Esmeraldas. Precisaríamos saber o que seria necessário como contrapartida.





Como fortalecer a saúde municipal?

É necessário fortalecer o programa saúde da família, que é onde a prefeitura fica mais próxima (dos usuários do SUS). Não houve crescimento, na gestão Kalil, dessas equipes, para evitar que as pessoas utilizem os pronto atendimentos sem necessidade e fazer com que sejam bem cuidados. Precisamos, também, utilizar a tecnologia na saúde. A telemedicina já é uma realidade, mas o Conselho Regional de Medicina precisa avaliar isso. Há, também, parcerias com hospitais filantrópicos e privados para reduzir bastante a fila de exames especializados e cirurgias eletivas.









Quais os planos do senhor para o transporte?

Precisamos trocar os ônibus para dar mais conforto e segurança. Estamos falando dos ônibus elétricos, ainda caros. Temos que fazer isso. Lentamente, mas precisamos começar. Corredores exclusivos de ônibus, centrais, principalmente nas avenidas Amazonas e Pedro II. Os corredores, quando feitos nas laterais, “matam” comércio e serviços – e vamos precisar dessas empresas para a geração de empregos. Além disso, fazer pequenas intervenções em cruzamentos que causam congestionamentos e modernizar o Anel Rodoviário, para preservar a vida das pessoas que passam por ali. E, também, criar um “Waze” do ônibus. Além de uma assertividade maior (quanto aos horários), agregamos, ainda, uma condição de saber se o ônibus está – ou não – cheio.









E no que tange à educação?

A infraestrutura é importante. (Pensamos em) parcerias público-privadas para melhorar estruturas e serviços, como o que foi feito nas Emeis, além de qualificação e valorização constante dos profissionais. Temos escola integrada, com reforço das principais matérias no contraturno, mas, também, aulas de esporte, cultura e, até mesmo, empreendedorismo.





Marcelo de Souza e Silva

» Idade: 54 anos

» Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

» Estado civil: casado

» Filhos: dois

» Formação: administrador de empresas e contabilista

» Carreira: empresário do ramo de saboaria; presidente licenciado da Câmara dos Dirigentes Lojistas de

Belo Horizonte (CDL-BH)

» Experiência política: candidato a deputado estadual em 2006, pelo PFL; filiado ao Novo até este ano; secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e secretário da Regional Centro-Sul