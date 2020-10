Doria só não quebrou SP por causa da ajuda do governo federal, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), "só não quebrou" o Estado por causa do ajuda dada pelo governo federal na forma do auxílio emergencial, recursos a pequenas e micro empresas, rolagem da dívida, compensação da perda de ICMS e socorro ao setor de turismo.



"Imagina se tivesse o Doria como presidente. Esse da vacina obrigatória, que fechou tudo em São Paulo e só não quebrou São Paulo dado ao auxílio do governo federal", disse Bolsonaro a apoiadores nesta quarta-feira (28) à noite. Bolsonaro também voltou a insistir que o governador durante a pandemia aumentou impostos. "Aumentou tudo, tudo que possa imaginar, e ainda fala em obrigar tomar a vacina. Que lunático!", disse o presidente.



Segundo o governo estadual, o pacote de ajustes fiscais aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) neste mês autoriza o governo estadual a revogar os benefícios fiscais concedidos sobre a arrecadação do ICMS e não a aumentar a alíquota. Na terça-feira (27), Doria afirmou que "São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto".