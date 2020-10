Preciso dos partidos criticados para aprovar coisas que interessam, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que tem recebido críticas por se aproximar de "certos partidos" mas defendeu a necessidade de diálogo para conseguir aprovação das matérias que interessam ao governo. "Para aprovar uma emenda à Constituição tem que ter 308 votos na Câmara. Me aponte os 308 que eu tenho que conversar com eles. Aí criticam: 'ah, se aproximou de tal partido porque tem tal pessoa que não presta'. Mas eu preciso desses votos para aprovar as coisas que interessam pra gente", disse Bolsonaro na noite desta quarta-feira (28).



Bolsonaro também defendeu o pragmatismo para escolher representantes nas eleições municipais deste ano. Segundo o presidente, "às vezes tem que escolher o menos ruim". "A pior coisa que tem é não votar ou chegar lá e anular o voto", afirmou Bolsonaro.



Sem citar o Partido dos Trabalhadores, Bolsonaro disse que "aquele pessoal de bandeira vermelha" vota todo "direitinho". "Daí chega aqui no Congresso, tem oposição enorme desses caras, querem que eu faça milagre", completou.