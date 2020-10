Maia acusa Campos Neto de 'vazar' conversa: 'Não está à altura de um presidente de banco de um país sério'

Rodrigo Maia, em conversa com a imprensa nessa quarta (28), disse que obstrução está partindo da base governista (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de Banco de um país sério. %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 29, 2020









A afirmação de Maia a Campos Neto bate com o atual cenário da Câmara. É que desde o início do mês não acontecem votações. Partidos da base do governo tentam colocar um nome na presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO) que seja ligado ao líder do PP na própria Câmara, deputado Arthur Lira (AL).





Maia, em conversa com jornalistas nessa quarta-feira (28), chegou a falar sobre a obstrução feita pela base governista na Câmara. "Eu pauto, a base obstrui, eu cancelo a sessão. Infelizmente, é assim. Eu espero que, quando tivermos que votar a PEC emergencial, a reforma tributária, que o governo tenha mais interesse e a própria base tire a obstrução da pauta da Câmara", disse.

O presidente da(DEM-RJ), utilizou o Twitter na manhã desta quinta-feira (29) para externar sua insatisfação com o presidente do. Para Maia, Campos Neto “vazou” o conteúdo da conversa entre os dois para a imprensa."A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de Banco de um país sério", publicou Maia