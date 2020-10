Ricardo Salles nega ter chamado Maia de 'Nhonho' e apaga conta no Twitter

O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto: José Cruz/Agência Brasil)





"Alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do Presidente da Câmara dos Deputados", alegou o Ministro na publicação.

Salles ainda afirmou que, "apesar das diferenças, sempre manteve relação cordial" com Rodrigo Maia. Logo em seguida, o ministro excluiu a conta na rede social.

O Presidente da Câmara ainda não se manifestou sobre o assunto.

Governo, de "Maria Fofoca". Na ocasião, O caso é um efeito de uma outra controvérsia envolvendo Salles . No sábado (24), o ministro havia chamado o General Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de, de "". Na ocasião, ele também recuou





Maia, por sua vez, tomou partido em favor de Ramos. "O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo", declarou o Presidente da Câmara em um tweet. Salles o chamou de "Nhonho" em resposta a essa publicação.





Salles faz parte da chamada "ala ideológica" do governo, apoiadores mais ferrenhos do bolsonarismo que vêm disputando espaço no Planalto com os militares - grupo o qual Ramos faz parte.