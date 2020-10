Quatro dias depois de ser criticado, Salles chama Rodrigo Maia de 'Nhonho'

O assunto parecia resolvido, até a noite desta quarta, quando até um personagem de Chaves foi citado na política nacional (foto: AFP / EVARISTO SA) Salles, chamou Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de 'Nhonho'. Salles fez menção ao lendário personagem do seriado mexicano 'Chaves', com o objetivo de criticar o parlamentar, que, há quatro dias, disse que o comandante da pasta ambiental no Brasil 'resolveu destruir o próprio governo'. A política brasileira continua surpreendente. Na noite desta quarta-feira (28), o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo, chamou Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de ''. Salles fez menção ao lendário personagem do seriado mexicano 'Chaves', com o objetivo de criticar o parlamentar, que, há quatro dias, disse que o comandante da pasta ambiental no Brasil 'resolveu destruir o próprio governo'.

Nhonho %u2014 Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 29, 2020

13:15 - 24/10/2020 Maia: Salles resolveu destruir o próprio governo Maia tomou partido no conflito político entre os ministros Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Salles havia chamado Ramos de "Maria Fofoca". O presidente da Câmara já elogiou Ramos em outras ocasiões, pois ele é o responsável pela articulação política com o Parlamento, além de ter apoio de membros do Centrão. No último sábado (24), Rodrigotomou partido no conflito político entre os ministros Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Salles havia chamado Ramos de "Maria Fofoca". O presidente da Câmara já elogiou Ramos em outras ocasiões, pois ele é o responsável pela articulação política com o Parlamento, além de ter apoio de membros do Centrão.

Além de Maia, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), já havia usado as redes sociais para sinalizar apoio a Ramos. A chamada ala ideológica do governo, contudo, é crítica ao militar, a quem responsabiliza pela aproximação do governo com o Centrão. Além da ala mais conservadora do governo, Salles tem do seu lado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

No mesmo dia, Salles optou por não contra-atacar. "Para mim, este assunto está encerrado. O assunto parecia resolvido, até a noite desta quarta, quando um personagem de Chaves foi citado na política nacional.