Polícia investiga desvios de mais de R$ 4 milhões do Bolsa Moradia em Contagem

Em 11 de agosto, a Câmara Municipal de Contagem iniciou os trâmites para abertura de CPI para apurar os desvios (foto: Câmara Municipal de Contagem/Divulgação)

Dinheiro para familiares

"Perseguição política"

CPI em Contagem

A operaçãodeflagrada nesta quarta-feira (28) pela Polícia Civil (PCMG) e pelo(MPMG), cumpriu 31 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária em Belo Horizonte e seis municípios da Região Metropolitana – Contagem, Oliveira, Baldim, Jaboticatubas, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves.A suspeita é que o esquema integrava. Um deles teria transferido R$ 1 milhão para o próprio filho.Três pessoas foram presas e um suspeito deve se entregrar ainda nesta tarde."Como já foi noticiado, a operação teve início por meio de um relatório da Controladoria-Geral do Município. Esse relatório apontou indícios dos desvios dos recursos do benefício Bolsa Moradia", disse o coordenador-geral do, promotor de Justiça Fabrício José da Fonseca Pinto, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta.A investigação mirade R$ 4 milhões em recursos públicos do programa Bolsa Moradia de Contagem. O benefício no valor de R$ 700 é pago a famílias com casas afetadas por fenômenos naturais, como deslizamentos de terra, ou obras públicas.Autoridades afirmam que famílias carentes deixaram de receber o auxilio. "Pessoas carentes que necessitavam do recebimento para pagar o aluguel foram prejudicadas", disse o promotor.Entre os alvos da operação está, ex-secretário Municipal de Desenvolvimento Urbanoe vereador licenciado de Contagem. Ele concorre à prefeitura do municípiopelo PDT.Segundo a PCMG, há indícios de que ele integre uma organização criminosa ao lado de outro vereador. O chefe do grupo seria um ex-diretor do Bolsa Moradia.De acordo com as autoridades, provas obtidas pelas autoridades mostram que a quadrilha repassava os recursos do auxílio a familiares e pessoas próximas.O esquema contaria também com a participação de empresas do ramo da construção civil e uma associação beneficente."O ex-diretor (do Bolsa Moradia) utilizou do seu acesso exclusivo ao sistema para o pagamento dos benefícios. Ele desviou os recursos para o próprio filho, para empresas com a venda de materiais de construção, para uma organização beneficente da qual ele é o presidente. Ele atuou com outros dois investigados por meio de uma associação criminosa. A associação desviou os recursos públicos para pagamento de moradia de aluguel de pessoas carentes", disse o coordenador-geral do Gaeco."Levantamentos indicam o maior desvio identificado foi de R$1 milhão para o", complementou o promotor, a respeito do ex-diretor do Bolsa Moradia.Em coletiva, as autoridades informaram que os policiais fizeram buscas na casa dos suspeitos e empresas envolvidas, além do gabinete do político. Foram apreendidos celulares, computadores e documentos.Ainda de acordo com a Polícia Civil, além das buscas e das prisões realizadas na manhã desta quarta, houve bloqueio de R$ 4.168.183,42 em bens e contas correntes e afastamento dos cargos e funções públicas de quatro pessoas.Investigações indicam que o ex-diretor foi afastado do cargo em março deste ano. "Ele foi afastado devido indícios das irregularidades (...) e permaneceu com o computador do município. Ele continuou com as transações para pessoas privadas que não integravam o Bolsa Moradia", acrescentou o promotor.Apenas o nome de Ivayr veio a públicoa poucos dias da eleição. Ao ser questionado sobre a identidade dos investigados, o promotor informou: "Não vamos divulgar os nomes por razão da legislação em vigor. Os nomes vão ser divulgados com ajuizamento das ações penais".A operação mobilizou 114 policiais civis, entre delegados e investigadores, 14 policiais militares e 4 promotores de Justiça.Os suspeitos podem responder por, inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro, cujas penas variam de 2 a 12 anos.O caso continua sendo investigado.Procurada pelomais cedo, a assessoria do canditato Ivayr Soalheiro alegou que ele não tem envolvimento com as denúncias e é vítima de "perseguição política por estar em segundo lugar nas pesquisas (de intenção de voto) à Prefeitura de Contagem"."Ivayr está profundamente indignado com a fraude ocorrida no Programa Bolsa Moradia, supostamente realizada por um ex-servidor da sub-secretaria de Habitação da Prefeitura de Contagem, que era autônomo e funcionava em prédio distinto", diz a nota enviada à reportagem.O texto argumenta que Soalheiro foi um dos primeiros a apoiar a petição para instalação da CPI que investiga os desvios e compreende que os envolvidos devem ser "exemplarmente punidos".Em 11 de agosto, a Câmara Municipal de Contagem iniciou os trâmites para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar desvios no Bolsa Moradia.Na ocasião, a Controladoria-Geral calculava que o rombo aos cofres públicos totalizava R$ 4.045.768,09. Segundo o órgão de monitoramento, os desvios começaram em julho de 2018, mas tiveram ‘ápice’ em março deste ano.Um servidor, que era encarregado do pagamento do auxílio, foi exonerado pela prefeitura em 5 de maio. De acordo com o Executivo, o auxílio é pago a aproximadamente duas mil famílias por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.(Com informações de Cecília Emiliana)