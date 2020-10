Polícia cumpre mandados contra desvios no Bolsa Moradia de Contagem

(foto: Câmara Municipal de Contagem/Divulgação)





15:24 - 11/08/2020 Bolsa moradia: vereadores de Contagem vão abrir CPI para investigar desvio de R$ 4 mi Bolsa Moradia de Contagem. O benefício no valor de R$ 700 é pago a famílias com casas afetadas por fenômenos naturais, como deslizamentos de terra, ou obras públicas. A investigação mira desvios de R$ 4 milhões em recursos públicos do programade Contagem. O benefício no valor de R$ 700 é pago a famílias com casas afetadas por fenômenos naturais, como deslizamentos de terra, ou obras públicas.





Entre os alvos da operação, denominada “Aluga-se”, estão Ivayr Soalheiro, ex-diretor do programa Bolsa Moradia e vereador licenciado de Contagem, um secretário do município, além de agentes públicos. Segundo a PCMG, há indícios de que eles formam uma organização criminosa, encabeçada por Soalheiro. Provas obtidas pelas autoridades mostram que a quadrilha repassava os recursos do auxílio a familiares e pessoas próximas.



O esquema contaria também com a participação de empresas do ramo da construção civil e uma associação beneficente.





Ainda de acordo com a Polícia Civil, além das buscas e das prisões realizadas esta manhã, houve bloqueio de R$ 4.168.183,42 em bens e contas correntes, e afastamento dos cargos e funções públicas de quatro pessoas.





Os suspeitos podem responder por associação criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro, cujas penas variam de 2 a 12 anos. A PCMG informou que divulgará mais detalhes sobre o caso logo mais, às 14 horas.



A operação mobilizou 114 policiais civis, entre delegados e investigadores, 14 policiais militares e 4 promotores de Justiça.





Em 11 de agosto, a Câmara Municipal de Contagem iniciou os trâmites para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar desvios no Bolsa Moradia. Na ocasião, a Controladoria-Geral da prefeitura calculava que o rombo aos cofres públicos totalizava R$ 4.045.768,09.





Segundo o órgão de monitoramento, os desvios começaram em julho de 2018, mas tiveram ‘ápice’ em março deste ano. De acordo com a prefeitura de Contagem, o auxílio é pago a aproximadamente 2 mil famílias, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Uma operação deflagrada nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil (PCMG) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpre 31 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária em Belo Horizonte e seis municípios da Região Metropolitana - Contagem, Oliveira, Baldim, Jaboticatubas, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves.