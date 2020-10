Candidato sabatinado

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Para Bruno Engler (PRTB), a ausência dos cobradores durante parte das viagens feitas pelos ônibus coletivos de Belo Horizonte fez piorar a qualidade do transporte público. Candidato à Prefeitura da cidade, o deputado estadual pretende, se eleito, conversar com as concessionárias do setor para discutir a contratação de auxiliares de bordo. "A falta do cobrador atrapalha o trânsito e gera insegurança. O motorista, antes de arrancar com o ônibus, precisa trocar o dinheiro dos passageiros. Isso atrasa o trânsito de BH. E, muitas vezes, o motorista, para deixar logo as pessoas em casa, acaba arrancando o ônibus enquanto troca o dinheiro. Isso gera um risco. Não é algo que faz parte da função do motorista”, disse, ontem, em entrevista ao Jornal da Alterosa, veiculado pela afiliada do SBT. Engler (foto) criticou, ainda a redução do quadro de horários dos coletivos ante a pandemia do novo coronavírus. Hoje, a entrevistada é a candidata do Psol, Áurea Carolina. Antes das entrevistas, os candidatos são sabatinados por jornalistas do Estado de Minas.