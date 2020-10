Combate à COVID, moradores de rua e centralização: Nilmário destaca acerto e erros da administração de Kalil

O candidato Nilmário Miranda foi entrevistado pelos repórteres dos Diários Associados (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Alguns erros e somente um acerto. Essa é a avaliação que Nilmário Miranda (PT) candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, daz da administração do atual chefe do Executivo municipal, Alexandre Kalil (PSD). Em entrevista ao Estado de Minas (clique aqui para ler a íntegra) , Nilmário disse que Kalil foi bem no enfrentamento do coronavírus, rechaçou diversos atos de seu concorrente nas Eleições 2020





Nilmário classificou como ‘erro grave’ a concentração do atendimento aos cidadãos no BH Resolve. Segundo ele, a ideia é ‘regionalizar de novo’.



“Tenho uma proposta de fazer por regionais. BH são nove grandes cidades. Se fossem cidades separadas, teríamos nove cidades com dois turnos. Felizmente, é uma cidade só. Regionalizar de novo. Foi um erro grave do Kalil ter acabado com as regionais. Entre Barreiro e Venda Nova olha a distância que tem! Obrigar as pessoas a se deslocar de todas as regionais para o BH Resolve, para quê? Engarrafamentos gigantescos, hipercentro é tudo hiper aqui. A cidade que eu chamo do ‘bem viver’ descentraliza, tem muitos centros. Vamos fazer isso que estamos falando em cada regional. Isso vale para transporte, ciclovias, educação, saúde, cultura. Para todas virarem agencia de desenvolvimento regional”, declarou.



Outro ataque feito por Nilmário à atual administração foi o enfrentamento ao problema do aumento da população em situação de rua em Belo Horizonte. O petista defende a capacitação profissional dessas pessoas, o acolhimento em imóveis desocupados da cidade e atendimento de saúde aos que precisarem.



“Outra crítica a ele (Kalil). Ele falou que se tratar bem demais, der muito conforto – ele usou essa expressão – vai atrair mais. Isso para mim é uma negação dos direitos humanos, à dignidade de cada ser humano. O que é ‘conforto’? Fazer com que eles tomem café da manhã, almocem e jantem todos os dias? Tenham um lugar de se lavar, para dormir? Quando precisar, tem duas mil pessoas que podem ser acolhidas. Mas existem dez mil (moradores de rua na capital). Isso é um recorde histórico! O que temos que fazer? Nós temos 70 mil imóveis não ocupados em Belo Horizonte. É fazer aluguel social, autoconstrução. (...) Voltar com o Orçamento Participativo, a democracia participativa, a ter regionais fortes, enfrentar os moradores de rua como deve ser o problema, que envolve habitação, assistência, acolhimento, para os que são LGBT expulsos de casa. Tem um projeto genial feito pelo Haddad que se chama Transcidadania, que é pegar as pessoas LGBT que moram nas ruas e capacitá-los para ter outras coisas que não seja a prostituição, doenças, violência, morte. Há pessoas que têm sofrimento mental e temos que trata-las com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)”, afirmou Nilmário.



O candidato do PT planeja chegar ao segundo turno para debater os problemas da cidade com o atual prefeito. O candidato do PT planeja chegar ao segundo turno para debater os problemas da cidade com o atual prefeito. De acordo com as últimas pesquisas, Kalil pode ser reeleito em primeiro turno , com 59,5% dos votos. Nilmário aparece na quinta colocação, com 2,5% da preferência do eleitorado.



“Quero chegar ao segundo turno para debater o que é melhor para BH. Vamos mostrar, ‘olha prefeito, você acabou com a escola de tempo integral, isso era estratégico para combater a desigualdade. Congelou as creches, isso era estratégico para BH. O transporte, você falou que ia fazer isso e aquilo, e ficou pior no final do seu governo’. Vamos ter que resgatar isso e ir mostrando as debilidades, qual o melhor projeto para BH em todas as áreas. Nada dessa selvageria, desse ódio que quiseram implantar em nossa cidade. É uma cidade que nunca teve esse ódio e espero que nunca mais tenha”, projetou o candidato.