AGENDA DOS CANDIDATOS

Alexandre Kalil (PSD)

No início da tarde, reunião com professores e ex-reitores da UFMG no comitê central.





Áurea Carolina (Psol)

À tarde, ação na Ocupação Anita Santos. No início da noite, sabatina na TV Alterosa.





Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, caminhada em Venda Nova. À tarde, visita ao Parque de Exposições das Gameleiras. Jantar com empresários à noite.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Reunião com comissão de excedentes de concursos público no início da tarde. No final da tarde, reunião com delegacia da mulher. No início da noite, debate organizado pela UFMG e FJP.





Fabiano Cazeca (Pros)

Gravação de programa eleitoral pela manhã. À tarde ato na região de Venda Nova. À noite encontro com líderes comunitários no Bairro Mantiqueira.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Pela manhã, visita ao polo moveleiro da Avenida Silviano Brandão. À tarde, evento virtual com a Frente da Moda Mineira e compromissos com a imprensa.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Reunião interna pela manhã. No início da noite, debate organizado pela UFMG e FJP. Logo após, evento virtual com torcedores do Cruzeiro.





Luisa Barreto (PSDB)

Ato na região central e Lagoinha pela manhã. Almoço no Shopping Cidade, no Centro. À tarde, reunião com delegacia da mulher. No início da noite, debate organizado pela UFMG e FJP.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Pela manhã, reunião com jovens empresários e comerciantes. À tarde, gravação de campanha para as redes sociais.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã. À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT)

No início da manhã, ato na portaria da CEMIG. À tarde, campanha no Centro. À noite, debate virtual com centro acadêmico da UFMG e FJP.





Rodrigo Paiva (Novo)

Visita à Estação Diamante e caminhada na rua dos Caetés pela manhã. À tarde, caminhada no Barro Preto. À noite, debate virtual com centro acadêmico da UFMG e FJP.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Pela manhã, caminhada pelo Bairro Carlos Prates e panfletagem pelo Bairro Betânia. À tarde, caminhada pelo Centro; carreata na Praça do Cardoso. À noite, debate virtual com centro acadêmico da UFMG e FJP. Logo após, live com candidatos do partido.





Wanderson Rocha (PSTU)

Atividade com apoiadores em Venda Nova pela manhã. À tarde, ato na Praça Sete. À noite, debate virtual com centro acadêmico da UFMG e FJP.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade)

Missa católica no início da manhã. Logo após, caminhada pelo Bairro Heliópolis. À tarde, reunião com diretoria da ASEMG e encontro com lideranças religiosas na regional Leste.