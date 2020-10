Cresce avaliação positiva do governo

Brasília – A 147ª Pesquisa de Opinião da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada ontem, aponta que houve aumento da avaliação positiva do governo federal em relação ao levantamento feito em maio. Antes 32%, agora, 41,2% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Já a avaliação negativa caiu, de 43% para 27%. A pesquisa coletou opiniões de moradores de todo o Brasil entre 21 e 24 deste mês e traz levantamentos em relação à pandemia, bem como ações de enfrentamento. As medidas de contenção realizadas pelo governo federal apresentaram o mesmo índice de aprovação que aquelas feitas pelas autoridades estaduais.





Além disso, mais da metade dos entrevistados afirmou que teve alguém próximo ou da família infectado pelo novo coronavírus, e confirmou ter praticado o isolamento social e utilizado máscaras. Sobre a vacina, os avaliados pela pesquisa assumiram que vão se vacinar assim que houver um imunizante disponível. Os entrevistados ainda se mostram inseguros sobre o retorno das aulas presenciais e mais da metade afirmaram que estão tendo aulas on-line gravadas.





Em relação à economia, os entrevistados afirmaram que os itens com mais aumento são aqueles que se enquadram na categoria alimentos e bebidas e contas mensais. Dos avaliados, 41% acreditam que a melhoria no ramo econômico só acontece no segundo semestre de 2021. Sobre o auxílio emergencial, houve uma queda na percepção dos entrevistados que o avaliaram como muito importante e sobre a postergação do pagamento para o próximo ano.





A pesquisa também mostrou que mais da metade dos entrevistados tem intenção de votar no dia das eleições mesmo com os impactos da COVID-19. Mais da metade também informou que candidatos a prefeitos e vereadores relacionados a Jair Bolsonaro ou ao ex-presidente Lula (PT) não têm maior ou menor peso em sua decisão de voto. Ainda sim, candidatos relacionados ao atual presidente demonstram maior empatia nos pesquisados.