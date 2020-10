AGENDA DOS CANDIDATOS

Alexandre Kalil (PSD)

Não informou seus compromissos.





Áurea Carolina (Psol)

Evento virtual ao meio-dia.

À tarde, gravação de programa para rádio e TV.

À noite, evento virtual em redes sociais.





Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, evento com lideranças religiosas.

No início da tarde, visita a apoiadores.

No final da tarde, entrevista aos Diários Associados.

À noite, evento virtual.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Não informou compromissos.





Fabiano Cazeca (Pros)

Pela manhã, compromisso com a imprensa.

À tarde, evento virtual com a associação dos advogados públicos.

No início da noite, reunião com candidatos no Centro.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Gravação de programa eleitoral de rádio e TV pela manhã.

À tarde, evento virtual com contadores.

No início da noite, live com representantes do Sindibel e encontro com moradores e comerciantes da Região Leste.





Lafayette Andrada (Republicanos)

Pela manhã, gravação de programa eleitoral de rádio e TV.





Luisa Barreto (PSDB)

Gravação de programa eleitoral de rádio e TV pela manhã.

À tarde, ato na Barragem Santa Lúcia e Cidade Jardim.

No fim da tarde, reunião virtual com presidente do Sinmed.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Pela manhã, visita a entidade de prevenção às drogas.

À tarde, gravação para o programa eleitoral de rádio e TV.

À noite, confraternização no Bairro das Indústrias.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã.

À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT)

Pela manhã, ato de campanha no Aglomerado da Serra.

À tarde, gravação de programa de TV e campanha em ocupações próximas ao Anel Rodoviário.





Rodrigo Paiva (Novo)

No início da manhã, ato na Estação Vilarinho.

À tarde, reunião com presidente da CMI Secovi.

Evento virtual com Sociedade Mineira de Engenheiros à noite.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

Pela manhã, caminhada no bairro Zilah Sposito.

À tarde, panfletagem no Centro e evento virtual.





Wanderson Rocha (PSTU)

No início da manhã, ato na Cidade Industrial.

Logo depois, panfletagem em Venda Nova.

Compromisso com a imprensa no final da tarde.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Pela manhã, caminhada no bairro Floresta.

À tarde, caminhada no bairro Betânia e encontro com empresários no comitê do Barro Preto.

À noite, evento com lideranças religiosas.