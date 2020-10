Candidatos do MDB reclamam de recursos

Um dos partidos mais tradicionais da política brasileira, o MDB vive situação delicada em Belo Horizonte nestas eleições, porque os 48 candidatos a vereador reclamam que ainda não receberam a verba partidária para a campanha eleitoral. Enquanto isso, concorrentes de outras cidades de Minas Gerais já contam com o dinheiro. O principal alvo de críticas pelo atraso no repasse de recursos é o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB). Ele é presidente do diretório estadual da legenda e responsável pela distribuição do total de R$ 6.164.779,02 para candidatos de Minas Gerais.





Em Pitangui, no Centro-Oeste do estado e uma das bases eleitorais de Newton Cardoso Jr., a candidata a prefeita Maria Lúcia Cardoso (MDB), mãe do deputado federal, recebeu R$ 120 mil para campanha do diretório. Outro exemplo é uma candidata a vereadora de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Lívia Flávia, que recebeu R$ 60 mil da legenda.





Já em Contagem, cidade da Região Metropolitana de BH e outra base eleitoral de Newton Cardoso Jr., os 32 candidatos a vereador da legenda receberam R$ 8 mil. Concorrentes coligados ao MDB também receberam alguma quantia em outras cidades, como em Ibiaí, no Norte de Minas, onde o candidato a prefeito João da Sucam (PP) recebeu R$ 40 mil da legenda.





Um dos candidatos a vereador de Belo Horizonte nestas eleições pelo MDB é Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB), que é parlamentar da capital e presidente do diretório municipal da legenda. Ele também está sem os recursos partidários e já investiu R$ 24.572,60 na própria campanha. Além disso, Reinaldo Gomes, que já tem três mandatos em BH (2009 a 2012; 2015 a 2016; e 2017 a 2020) é diariamente cobrado pelos correligionários sobre a quantia que deveria ser repassado pelo partido. Ele tenta, sem sucesso, contato com Newton Cardoso Jr., que tem participado de eventos presenciais nas cidades mineiras apoiadas pelo partido. O Estado de Minas também tentou contato com Newton Cardoso Jr., que não respondeu.





ENGLER



A Justiça Eleitoral barrou o pedido de registro da coronel reformada da PM Cláudia Romualdo para ser vice de Bruno Engler. Na semana passada, a chapa formada por Engler e pela militar já havia sido indeferida. Agora, um caminho alternativo foi tentado. O juiz Henrique Marinho, da 39ª Zona Eleitoral, também barrou pedido de registro “avulso” feito por Engler. Em compensação, o presidente municipal do PRTB, Mauro Quintão, foi mantido como vice. Na decisão em que rejeita o registro de Cláudia, o magistrado menciona que Mauro Quintão foi escolhido como o vice durante a convenção da legenda, em BH.