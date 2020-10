Adversários usam o Cruzeiro e religião para atacar Alexandre Kalil

Andrada postou vídeo dizendo que Kalil quer destruir o Cruzeiro (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)

Após se posicionar como “candidato do partido da família Bolsonaro”, Lafayette Andrada, representante do Republicanos na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, lançou mão de outra estratégia para tentar decolar na corrida eleitoral. Nas redes sociais, ele se posicionou como postulante cruzeirense para caçar votos de torcedores do time celeste. Enquanto isso, Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) tem veiculado, em suas inserções na televisão, trecho de uma antiga entrevista do prefeito Alexandre Kalil (PSD), dada em 2016, sobre não gostar de frequentar templos religiosos.





Lembrando falas de Kalil, ex-presidente do Atlético, Lafayette pede à população que eleja um “prefeito cruzeirense. Temos, em Belo Horizonte, um prefeito que odeia o Cruzeiro. Ele mesmo já declarou isso várias vezes e não esconde para ninguém que quer acabar com o nosso Cruzeiro. Não vamos permitir. Vamos eleger um prefeito cruzeirense. O ano que vem é o ano do nosso centenário. Não vamos deixar que o prefeito da capital destrua o nosso time”, disse ele em vídeo nas redes sociais.





A peça é aberta por vídeo de uma entrevista do músico Samuel Rosa, assumidamente fã do clube celeste, ao canal Cruzoeiro, hospedado no YouTube. Durante o trecho veiculado pelas redes de Lafayette, Samuel fala sobre uma suposta fraqueza do Cruzeiro nos bastidores e diz que o clube “sempre foi oposição” em Minas Gerais. Ao som do hino cruzeirense e com um escudo do clube ao fundo, Lafayette, então, surge para comentar a declaração do músico e tecer críticas a Kalil.





IGREJAS

A declaração do prefeito sobre igrejas utilizada por Professor Wendel foi dada em abril de 2016, em programa do canal Fox Sports. “Não adianta me chamar para igreja. Gosto de bar, uísque. Isso que eu gosto. Não me chama para igreja, que igreja é um saco”, afirma o prefeito, no trecho mostrado pelo deputado estadual. “Mal (professar religião) não faz. Eu não sou (religioso). E aí, quando falo em Deus, e falo, eles começam a me chamar para ir em igreja”, argumenta Kalil, segundos antes, em momento que não foi publicado na peça eleitoral, mas está na entrevista original.









DIREITO DE RESPOSTA

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais rejeitou o mandado de segurança apresentado pelo candidato João Vítor Xavier (Cidadania), que interrompeu a veiculação do direito de resposta que Kalil havia conseguido em seu programa de rádio e TV. Kalil conseguiu na Justiça o direito de resposta no programa do adversário, que falava de vítimas de chuvas em 2019, sem citar um recorte até março de 2020. Segundo Kalil, o número de 14 mortes no ano passado, apresentado durante o programa eleitoral do político do Cidadania, está errado. Xavier recorreu e ganhou, mas ontem a decisão foi revertida.



O relator do processo é o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Ele considerou que o recurso eleitoral de João Vítor “não têm efeito suspensivo”, pois “tramitam de forma muito célere, prevendo a legislação eleitoral prazos exíguos tanto para as partes como para os julgadores”. Até o primeiro turno, Kalil terá direito a 65 minutos de direito de resposta, espalhados pelas inserções de João Vítor. A assessoria de João Vítor Xavier afirmou que o efeito suspensivo ainda será julgado pelo TRE. Na sequência, em outra parte dos 19 segundos a que tem direito duas vezes por dia, o candidato se manifesta de modo breve: “Nós, cristãos, devemos nos posicionar para ter um governo justo”. Quando dirigia o Atlético, Kalil já havia, de fato, mencionado o desejo de “destruir o Cruzeiro”. Embora tenha reconhecido “comemorar” o rebaixamento do clube rival, o chefe do Executivo municipal não fez comentários sobre prejudicar o clube do Barro Preto durante os quase quatro anos à frente da prefeitura. O Estado de Minas procurou a campanha de Kalil, que optou por não comentar as críticas dos adversários.