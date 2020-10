Hamilton Mourão diz que Bolsonaro resolveu discussão entre ministros

''Os ministros são o %u2018Estado-Maior%u2019 do presidente. Se está havendo rusga, o comandante tem que intervir e dizer: gente, vamos baixar a bolinha aí, se respeitar'' - Hamilton Mourão, vice-presidente da República (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Brasília – O vice-presidente Hamilton Mourão sinalizou que o embate entre os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, foi resolvido com uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro. “Os ministros são o ‘Estado-Maior’ do presidente. Se está havendo alguma rusga entre membros do ‘Estado-Maior’, o comandante tem que intervir e dizer: gente, vamos baixar a bolinha aí, se acalmar e vamos se respeitar”, disse Mourão ontem, ao chegar ao Palácio do Planalto.





A crise entre os dois ministros veio a público na semana passada, depois que Salles se referiu ao general no Twitter como “maria fofoca”. No domingo, após Bolsonaro intervir sem tomar partido de nenhum dos lados, Salles pediu “desculpas pelo excesso”, enquanto Ramos disse que “uma boa conversa apazigua as diferenças”.





O vice Hamilton Mourão afirmou ainda que divergências são normais. Porém, cobrou que impasses desse tipo sejam tratados internamente, e não em público. “Quando for discutir determinados assuntos, tem que discutir intramuros, e não por fora”, afirmou Mourão. Na última sexta-feira, ele classificou a atitude de Salles de chamar Ramos de “maria fofoca” como “péssima”.





O motivo da briga entre os ministros foi uma nota publicada na imprensa dizendo que o titular do Meio Ambiente estava esticando a corda com os militares para testar sua blindagem junto a Bolsonaro. Para Salles, a informação partiu de Ramos, que estaria envolvido em uma suposta articulação para tirá-lo do governo.





Essa é a mais recente situação constrangedora enfrentada por um ministro militar de Bolsonaro. O pano de fundo é o esforço da chamada ala ideológica para recuperar espaços no governo. Na mesma semana da briga entre Salles e Ramos, o presidente desautorizou publicamente o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e vetou a compra da vacina chinesa CoronaVac produzida para o combate ao novo coronavírus. Um dia antes, Pazuello havia anunciado a aquisição, pelo Ministério da Saúde, de 46 milhões de doses do imunizante. O veto presidencial agradou aos bolsonaristas mais radicais, contrários a qualquer tipo de negócio com um país comunista.





Mesmo depois de Bolsonaro divulgar um vídeo ao lado do ministro para mostrar que estava tudo bem, o episódio ainda repercute muito mal entre os fardados. Além disso, reforça o entendimento da cúpula das Forças Armadas de que militares devem passar para a reserva antes de assumir cargos no governo. Pazuello ainda é general da ativa. Já o ministro Ramos passou para a reserva em julho.





As dúvidas quanto ao prestígio dos militares no governo aumentaram ainda mais com os rumores de que Bolsonaro não pretende ter Hamilton Mourão como vice na chapa presidencial de 2022. Em 2018, o general da reserva foi escolhido para entrar na campanha no fim do prazo de registro. Desde a posse do governo, o presidente já deu várias demonstrações de que não confia no vice.





Os nomes mais cotados para substituir Mourão são as ministras Damares Alves e Tereza Cristina (DEM), titulares, respectivamente, das pastas da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).





OPERAÇÃO VERDE BRASIL





Hamilton Mourão falou também sobre a Amazônia. A Operação Verde Brasil 2, planejada para combater o desmatamento ilegal, será prorrogada até abril, anunciou o vice-presidente da República. Conduzidos pelo Ministério da Defesa, os trabalhos estavam programados para se encerrar na primeira semana de novembro. Mas, em meio à baixa execução orçamentária do montante previsto pelo governo federal, as ações serão estendidas. De acordo com o portal Siga Brasil, de responsabilidade do Senado, dos R$ 418,6 milhões autorizados para a operação, R$ 164,9 milhões foram empenhados até o momento. Esse valor equivale a menos de 40% da verba. Nos dois primeiros meses de operação, menos de 4% do orçamento havia sido utilizado. Somente em agosto houve um desentrave nas liberações.





Em meio a esse cenário, Mourão afirmou que a programação será prorrogada até abril. "Vamos prorrogar. A decisão está tomada", disse o vice-presidente, na chegada ao Palácio do Planalto. "Nós estamos com recurso suficiente para chegar até abril", completou. Agora, cabe ao presidente Jair Bolsonaro prorrogar o decreto de Lei da Garantia e da Ordem (GLO) que autoriza o empenho das Forças Armadas na operação até 6 de novembro.





A Operação Verde Brasil 2 começou em 11 de maio e está no escopo do Conselho Nacional da Amazônia (CNA), liderado pelo vice-presidente e com inclusão de 11 organizações de controle ambiental e segurança pública, atuando em conjunto com as Forças Armadas. Os trabalhos se concentram em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, com foco no desmatamento e queimadas. Os esforços ocorrem nas áreas de responsabilidade da União: na faixa de fronteira, terras indígenas, e em unidades federais de conservação ambiental.