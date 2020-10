Kalil lidera com folga na corrida pela PBH

Para 61% dos entrevistados, a administração do prefeito Kalil pode ser considerada ótima (17,1%) e boa (44%) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Se as eleições fossem hoje, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) seria reeleito em primeiro turno, conforme pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná. Na estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos aos eleitores, Kalil tem 59,5% das intenções de voto, seguido por João Vitor Xavier (Cidadania), com 8%, e Áurea Carolina (Psol), com 4,6%.





Os demais candidatos atingiram a seguinte pontuação na estimulada: Bruno Engler (PRTB), com 3,9%; Nilmário Miranda (PT), 2,5%; Rodrigo Paiva (Novo), 2%; Professor Wendel (Solidariedade), 1%; Luísa Barreto (PSDB), 0,5%; e Marcelo Souza e Silva (Patriota), com 0,4%.





Cabo Xavier (PMB), Lafayette Andrada (Republicanos), Marília Domingues (PCO), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU) alcançaram, cada, 0,1% das intenções de votos na pesquisa estimulada.





Nesse levantamento, 5,7% dos entrevistados não souberam, ou não quiseram opinar, enquanto 11,2% optaram disseram que votar nulo ou em branco.





INDECISOS

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Kalil também aparece em primeiro, com 34,8% das intenções de voto. O segundo lugar ficou com João Vítor, com 2,4%, seguido por Áurea Carolina (1,9%), Bruno Engler e Nilmário Miranda, ambos com 1,2% cada um, e Rodrigo Paiva, com 0,5%. Os outros nomes citados espontaneamente somaram 1% da intenção de voto.





Chama a atenção na pesquisa espontânea o alto percentual de eleitores indecisos, que somam quase metade dos entrevistados (45,4%). Votos nulos e em branco nesse levantamento chegou a 11,6%.





Para a maioria esmagadora dos entrevistados, 61,%, a administração do prefeito Kalil pode ser considerada ótima (17,1%) e boa (44%), seguido por regular (23,3%), ruim (5,6%) e péssima (7,6%). Não souberam e não quiseram opinar: 2,4% dos entrevistados, de um total de 802, ouvidos entre os dias 20 e 23 deste mês.









Agenda dos candidatos neste domingo

Alexandre Kalil (PSD): Sem compromissos públicos de campanha.

Áurea Carolina (PSOL): Gravação de propaganda eleitoral para televisão e redes sociais.

Bruno Engler (PRTB): Pela manhã, carreata saindo da Avenida Tereza Cristina e passando pelos bairros Betânia, Salgado Filho, Palmeiras, Vista Alegre, Nova Cintra, Bairro das Indústrias, Milionários e Barreiro.

Cabo Xavier (PMB): Pela manhã, reunião com equipe e coordenação geral de campanha.

Fabiano Cazeca (PROS): Reunião com equipe de campanha.

João Vitor Xavier (Cidadania): Gravação de propaganda eleitoral para televisão e rádio.

Lafayette Andrada (Republicanos): O candidato não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.

Luisa Barreto (PSDB): De manhã, visita ao comércio no Bairro Cabana do Pai Tomás com o candidato a vereador Lúcio Bocão.

À tarde, ‘encãontro’ com candidata a vereadora Paula Camargos.

À noite, show de jazz no Café com Letras da Savassi.

Marcelo Souza e Silva (Patriota): Compromisso previsto no Bairro Santa Inês às 10h, podendo ser adiado se a previsão de chuva forte hoje pela manhã se confirmar.

Marília Domingues (PCO):

Sem compromissos públicos de campanha.

Nilmário Miranda (PT): O candidato não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): Carreata com a candidata a vereadora Daniela Savassi. Após, encontro com lideranças religiosas da Regional Leste.

À noite, encontro com lideranças da Região Noroeste.

Rodrigo Paiva (Novo): De manhã, manifestação em defesa do Parque do Rola Moça, em Brumadinho.

À tarde, comemoração de aniversário no Mercado Novo com a presença do governador Romeu Zema.

Wadson Ribeiro (PCdoB): Pela manhã, caminhada com candidatos a vereador pelo PCdoB no bairro Alto Vera Cruz.

À tarde, juntamente com a candidata a vereadora Santuza Rodrigues, carreata no Bairro Caiçara e encontro com eleitores no Bairro Aparecida.

Wanderson Rocha (PSTU): O candidato não informou compromissos de campanha até a divulgação deste boletim.



De acordo com o Instituto Paraná, a margem de erro da pesquisa, para cima ou para baixo, é de 3,5%. A pesquisa foi registrada o no TSE com o número MG 05471/2020.