Bolsonaro recebe ministro Ernesto Araújo e convidados em almoço

O presidente Jair Bolsonaro recebeu neste sábado no Palácio da Alvorada o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler e vários outros convidados que foram chegando em carros particulares estiveram no local para um almoço oferecido pelo presidente da República.



O compromisso não consta da agenda oficial divulgada pelo Planalto.



Também presente ao evento, o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) disse ao sair que se tratava apenas de almoço para um bate-papo com o presidente.