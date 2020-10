Montagem com Bolsonaro em comemoração ao Dia do Aviador vira piada nas redes sociais

A montagem foi postada em homenagem ao Dia do Aviador (foto: Twitter/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acabou virando alvo de piadas após postar uma montagem dele com a tripulação do avião 2°/10° GAV, Esquadrão Pelicano, responsável pela Aviação de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira (FAB). A postagem foi feita em homenagem ao Dia do Aviador comemorado nesta sexta-feira (23). acabou virandoapós postar umadele com a tripulação do, responsável pela Aviação de Busca e Salvamento daA postagem foi feita em homenagem ao Dia do Aviador comemorado nesta sexta-feira (23).





“Dando início às comemorações do Dia do Aviador recebi, no Alvorada, uma tripulação do 2°/10° GAV, Esquadrão Pelicano, que é responsável pela Aviação de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira’’, escreveu Bolsonaro.

- Dando início às comemorações do Dia do Aviador recebi, no Alvorada, uma tripulação do 2°/10° GAV, Esquadrão Pelicano, que é responsável pela Aviação de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira ( @fab_oficial ). pic.twitter.com/69kaXySV3i %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 23, 2020









“Olhe para os pés, eles tbm estão voando junto do avião. O que é mais perigoso ainda”, escreveu outra pessoa. “Relaxa galera! O avião está desligado”, ironizou outro.

Dia do Aviador





O presidente participou hoje de uma comemoração do Dia do Aviador (foto: Redes Sociais/Reprodução) multimissão F-39E Gripen, caça de origem sueca que estava em processo de desenvolvimento e fabricação desde 2019. O investimento feito pelo governo foi de R$ 24 bilhões, financiados em 25 anos. O presidente participou hoje de uma comemoração do Dia do Aviador. Durante a cerimônia, a FAB apresentou a aeronave, caça de origem sueca que estava em processo de desenvolvimento e fabricação desde 2019. O investimento feito pelo governo foi de R$ 24 bilhões, financiados em 25 anos.





A aeronave é a primeira entrega dos 36 aviões que o Brasil encomendou da empresa sueca Saab em 2014, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz