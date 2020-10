Kalil amplia liderança com 60%

Prefeito tem quase três vezes o total de votos, que juntos somam 23% dos eleitores (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/10/2020)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), caminha a passos largos para a reeleição em primeiro turno. De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na noite de ontem, o chefe do Executivo municipal tem 60% das intenções de voto, quatro pontos percentuais a mais do que há duas semanas.





Em segundo lugar na corrida eleitoral da capital mineira está o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), que foi lembrado por 7% dos entrevistados. Na sequência estão a deputada federal Áurea Carolina (Psol), com 5%, e o deputado estadual Bruno Engler (PRTB), com 3%. Todos os adversários de Kalil, juntos, somam 23% das intenções de voto.





Nilmário Miranda (PT) tem 2%. O empresário Rodrigo Paiva (Novo) aparece com 1%, mesmo percentual de Luísa Barreto (PSDB), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marilia Domingues (PCO) e Professor Wendel Mesquisa (Solidariedade).





Ainda de acordo com o Datafolha, no caso da pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Kalil tem 49% das intenções de voto. João Vítor e Áurea aparecem com 3% cada um, enquanto Engler tem 2%, e Nilmário, 1%.





Rejeição

O Datafolha perguntou também em qual candidato os eleitores não votariam. O petista Nilmário Miranda lidera na rejeição com 28% dos eleitores dizendo não votar nele. O segundo mais rejeitado é o Cabo Xavier, com 24%. João Vítor Xavier aparece em terceiro, com 21%. Já Aurea Carolina, Lafayette Andrada (Republicanos) e Luísa Barreto são rejeitados, cada um, por 18% do eleitorado. Kalil é rejeitado por 16% dos eleitores. De acordo com o Datafolha, 3% dos entrevistados rejeitam todo os concorrentes e 5% não rejeitam nenhum. Outros 14% não souberam responder.





O Datafolha ouviu presencialmente 868 eleitores nos dias 20 e 21 de outubro. A margem de erro da pesquisa, feita em parceria com a TV Globo, é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Intenção de voto

Corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (Resposta estimulada e única, em %)





Candidato Percentual





Kalil (PSD) 60

João Vitor Xavier (Cidadania) 7

Áurea Carolina (Psol) 5

Bruno Engler (PRTB) 3

Nilmário Miranda (PT) 2

P. Wendel Mesquita (Solidariedade) 1

Rodrigo Paiva (Novo) 1

Cabo Xavier (PMB) 1

Marcelo Souza e Silva (Patriota) 1

Marília Domingues (PCO) 1

Luisa Barreto (PSDB) 1

Fabiano Cazeca (Pros) 0

Wanderson Rocha (PSTU) 0

Lafayette Andrada (Republicanos) 0

Wadson Ribeiro (PC do B) 0

Em branco/nulo/nenhum 7

Não sabe 7





A pesquisa



Data: 20 e 21 de outubro

Universo: 868 eleitores

Margem de erro: 3 pontos para mais ou para menos

Datafolha/TV Globo





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD):

Pela manhã, reunião com representantes de bares, restaurantes e hotéis.





Áurea Carolina (Psol):

A candidata não informou os seus compromissos até a divulgação este boletim.





Bruno Engler (PRTB):

Pela manhã, encontro com lideranças e trabalhadores da CEASA. À tarde, reunião no CREA e visita à Feira dos Produtores. À noite, evento virtual.





Cabo Washington Xavier (PMB):

O candidato não informou os seus compromissos até a divulgação este boletim.





Fabiano Cazeca (Pros):

Ação de campanha no Marco Zero da Pampulha, pela manhã. À tarde, reunião interna de campanha. À noite, inauguração de comitê em Venda Nova.





João Vitor Xavier (Cidadania):

Pela manhã, bate papo sobre campos de várzeas. À tarde, gravação de vídeos para a campanha. À noite, reunião com lideranças comunitárias.





Lafayette Andrada (Republicanos):

Reunião interna pela manhã. Encontro com lideranças políticas à tarde.





Luisa Barreto (PSDB):

Ato no bairro Horto pela manhã. Almoço na Feira dos Produtores. Panfletagem no bairro Santa Mônica no início da tarde e, logo depois, pelo bairro Lourdes e Av. Prudente de Moraes.





Marcelo Souza e Silva (Patriota):

À tarde, reunião com Federação dos bancários de MG.





Marília Domingues (PCO): Atividade virtual com juventude pela manhã. À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT):

Visita ao CREA pela manhã. Logo depois, caminhada pela Av. Francisco Sá. À tarde, ato na Praça Sete.





Rodrigo Paiva (Novo):

Pela manhã, encontro com a diretoria do Sindlojas. Almoço com empresários no Padre Eustáquio. À tarde, entrevista aos Diários Associados. À noite, ato no bairro Lourdes.





Wadson Ribeiro (PCdoB):

No início da manhã, ato com jovens no bairro Bonfim. Ainda pela manhã, panfletagem no bairro Palmeiras. À tarde, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral.





Wanderson Rocha (PSTU):

Ato com metalúrgicos no início da manhã. Logo após, encontro com apoiadores em Venda Nova. À tarde, reunião interna.





Professor Wendel Mesquita (Solidariedade):

O candidato informou que não haverá compromissos hoje.