Cazeca sobre a Vilarinho: 'Não podemos deixar pessoas morrerem todo ano"

Candidato à prefeito de BH, Fabiano Cazeca (Pros), concedeu entrevista nesta quinta (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/D. A. Press)

Primeiro candidato à Prefeitura de BH nas eleições municipais deste ano a ser sabatinado pelo Diários Associados (Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa), Fabiano Cazeca (Pros) considera importante transformar a realidade de vida dos moradores de Belo Horizonte. Em entrevista à TV Alterosa na noite desta quinta-feira (23), Cazeca destacou alguns de seus objetivos caso ocupar o cargo de prefeito da capital.

Fabiano Cazeca prometeu mudanças no transporte público e não descartou a possibilidade de uma nova licitação para o problema ser resolvido. Ao ser questionado sobre os problemas que a chuva causa na cidade, Cazeca afirmou que fará obras.





"Isso não pode continuar. No caso da morte de uma senhora na Vilarinho, em Venda Nova, o prefeito Alexandre Kalil disse que a culpa era dele, mas não realizou obras. Tem o dinheiro, mas a obra não foi feita até hoje. Não podemos deixar pessoas morrerem todo ano", afirmou.





Cazeca também abordou outros problemas de BH. Segundo ele, se for eleito, vai acabar com os moradores em situação de rua, fazendo um plano moradia para todos.



Sobre a saúde na capital, o candidato disse que é prioridade. "É prioridade, na minha gestão. Por isso convidei para ser vice a Dra. Paula, médica psiquiatra e com experiência na área da saúde, que ficará por conta desta área. A saúde precisa melhorar e precisa ser reformulada.", ponderou o candidato e empresário.





O sorteio que definiu a ordem de entrevistados ocorreu no último dia 2, na sede dos Diários Associados. Depois de Cazeca, Rodrigo Paiva (Novo) vai encarar os microfones nesta sexta-feira (23). Na segunda (26), o petista Nilmário Miranda será sabatinado. A segunda semana terá ainda Bruno Engler (PRTB), Áurea Carolina (Psol), Cabo Washington Xavier (PMB) e Marcelo Souza e Silva (Patriota).

Na semana aberta pelo feriado de Finados, a série começa no dia 3 (terça), com Wadson Ribeiro, do PCdoB. Vice-líder da corrida eleitoral segundo a mais recente pesquisa do Ibope, João Vítor Xavier (Cidadania) será entrevistado um dia antes de Alexandre Kalil (PSD). Depois deles, vem Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).





Entre os dias 9 e 11 de novembro, os Diários Associados receberão, respectivamente, Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Lafayette Andrada (Republicanos). A última postulante a participar será Luisa Barreto (PSDB), no dia 12.



* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa