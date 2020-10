Justiça Eleitoral de Santa Luzia obriga candidato Abraão Grecco a recolher material de campanha

Nome de candidata a vice não figurava de acordo com norma. (foto: Reprodução/Facebook) Justiça Eleitoral de Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH (RMBH), deferiu uma liminar nesta quarta-feira (21), obrigando o candidato à prefeitura Abraão Gracco (PSB) a recolher bandeiras com propaganda eleitoral instaladas na cidade. No material, o nome da candidata a vice, Kate Souto (Rede), aparecia em tamanho menor do que o estipulado pela norma. de, na Região Metropolitana de BH (RMBH), deferiu umanesta quarta-feira (21), obrigando oà prefeitura(PSB) a recolher bandeiras cominstaladas na cidade. No material, o nome da candidata a vice, Kate Souto (Rede), aparecia em tamanho menor do que o estipulado pela norma.





Segundo a norma que faz parte do artigo 36 da Lei n° 9.504/1997, na propaganda eleitoral dos candidatos a cargo majoritário, o nome do candidato a vice deve aparacer de forma legível e em tamanho não inferior a 30% do tamanho do titular.





A denúncia foi feita pelo vereador João Batista Lopes (Republicanos), apoiador do candidato à prefeitura Denílson Martins (Republicanos). Na mesma denúncia, João Batista alegou que as bandeiras instaladas pela equipe de campanha de Abraão Gracco seriam fixas, desrespeitando o artigo 37 da Lei n° 9.504/1997, que estabelece que materiais de campanha devam ser colocados nas ruas somente entre 6h e 22h.





Segundo a juíza Sabrina Alves Freesz, não foram anexadas provas nos autos comprovando que as bandeiras são, de fato, fixas.





Abrão Gracco afirmou que o material de campanha não precisou ser recolhido. "Estampamos a nova arte durante a noite e já está tudo certo". Sobre a denúncia feita pelo apoiador de um adversário nas eleições municipais, Abraão disse que "faz parte do jogo".