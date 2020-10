Comitê de campanha de candidata do PTB É roubado em Campinas

A campanha da candidata à Prefeitura de Campinas Delegada Teresinha (PTB) registrou ocorrência policial de invasão ao comitê na madrugada desta quarta-feira, 21.



Segundo o coordenador de campanha, Marco Evangelista, após a entrada do local ser arrombada, foram levados três computadores, que guardam informações de candidatos. O 4º Distrito Policial apura o caso.



Evangelista diz que a invasão foi percebida por uma funcionária no início da manhã. Ela teria verificado que a porta do prédio, no bairro Taquaral, estava aberta. "É uma porta de vidro de correr. Estava danificada, acho que usaram chave de fenda (para arrombar a porta)."



Monitores dos computadores não foram levados, assim como refrigerantes e bandeiras que estavam no local. Segundo ele, os equipamentos levados têm dados pessoais da candidata, vídeos e fotos de campanha do PTB. "Nos preocupa uso de dados para fake news."