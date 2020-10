Collor é alvo em operação contra propinas para liberação de licenças ambientais

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta, 21, a Operação "O Quinto Ato" para investigar suposto esquema criminoso, mantido entre 2014 e 2015, que envolvia pagamento de propinas para intervenção junto ao Ibama, visando à liberação da licença ambiental de instalação do Porto Pontal Paraná Importação e Exportação SA, no Paraná. O senador Fernando Collor está entre os alvos da ofensiva.



Cerca de 50 agentes cumpre 12 mandados de busca e apreensão em endereços de Curitiba, Pontal do Paraná, Gaspar (SC) e São Paulo (SP). As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ainda o bloqueio de valores dos investigados. Segundo apurado pelo Estadão, um endereço ligado a Collor em São Paulo é alvo de busca da operação.



De acordo com a PF, a investigação é desdobramento da Operação Politéia - ofensiva aberta em 2015 que identificou bens de luxo pertencentes a um parlamentar federal que teriam sido pagos com propinas recebidas de empresários que tinham interesse em sua atuação política junto a órgãos federais. Também há indícios de pagamentos de vantagens indevidas em espécie, ressalta a corporação.



A Politéia foi a primeira fase da Lava Jato aberta nas investigações que correm perante o Supremo Tribunal Federal. Na ocasião foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em Brasília e em seis Estados, sendo que na residência de Collor em Brasília, os agentes levaram três automóveis de luxo importados.



O nome da operação, "O Quinto Ato", faz uma referência ao rastreamento financeiro efetuado pela Polícia Federal a partir do pagamento da "5ª parcela" de um jato executivo adquirido pelo parlamentar investigado, diz a PF.



Defesa



A reportagem busca contato com o senador Fernando Collor. O espaço está aberto para manifestações.