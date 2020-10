Jair Bolsonaro: 'Não compraremos a vacina da China'

Resposta foi dada um dia após anúncio do Governo Federal sobre compra da vacina (foto: Sergio Lima/AFP) Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil não comprará a vacina CoronaVac, contra o novo coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O governante passou a informação após ser questionado no Facebook. (sem partido), presidente da República, afirmou nesta quarta-feira que onão comprará a vacina, contra o, desenvolvida pela farmacêutica chinesaem parceria com o. O governante passou a informação após ser questionado no









"Tudo será esclarecido ainda hoje (quarta-feira). Não compraremos a vacina da China", respondeu Bolsonaro.

Resposta de Bolsonaro a seguidora no Facebook (foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro) A resposta de Bolsonaro acontece um dia após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinar protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da CoronaVac . A assinatura, seguida de anúncio, aconteceu após reunião virtual com governadores, entre eles João Doria, chefe do Executivo do estado de São Paulo.

Segundo o Ministério da Saúde, é mais um passo na estratégia de ampliar a oferta de vacinação para os brasileiros. A pasta já tinha acordo com a AstraZeneca/Oxford, que previa 100 milhões de doses da vacina, e outro com a iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de doses. A expectativa do ministério era de que a vacinação, que não será obrigatória, conforme já havia anunciado Bolsonaro, seja iniciada em janeiro de 2021, mas vai depender dos resultados da fase 3 das vacinas, que testa eficácia, e de liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Somadas, as três vacinas (AstraZeneca, Covax e Butantan-Sinovac) representam 186 milhões de doses, a serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. Segundo o ministro, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Temos a expertise de todos os processos que envolvem esta logística, conquistada ao longo de 47 anos de PNI. As vacinas vão chegar aos brasileiros de todos os estados”, disse Pazuello.