Dois bolsonaristas na disputa

Alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro partido), defesa da “família tradicional” e materiais de campanha com cores da bandeira do Brasil: elementos que dão o tom de duas candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte. Bruno Engler (PRTB) e Lafayette Andrada (Republicanos) tentam colar sua imagemao chefe do Executivo nacional para decolar na corrida eleitoral. Oficialmente, Engler é “apadrinhado” por Bolsonaro, que gravou vídeo garantindo votar nele caso votasse em BH. Lafayette, no entanto, tem postado fotos e vídeos com o presidente nas redes sociais, além de usar as imagens nos programas eleitorais de televisão.





Aos 23 anos, o deputado estadual Bruno Engler diz ser próximo a Bolsonaro por “coerência”. “Sou uma pessoa de direita, conservadora, e me elegi deputado em cima da plataforma bolsonarista. A plataforma que quero levar à prefeitura é de direita, do presidente. Quem votar em mim, está votando em alguém que pensa e age como Bolsonaro’, afirma.





Parlamentar federal desde o ano passado, Lafayette também aposta na semelhança de pensamentos com o presidente. “Quero mostrar que tenho alinhamento de ideias e programático com o governo de Bolsonaro. Tenho amizade por ele e os filhos dele são filiados ao meu partido”, aponta. Segundo a mais recente pesquisa do Ibope, Engler tem 2% das intenções de voto, enquanto Lafayette soma 1%. Ambos estão muito longe de Alexandre Kalil (PSD), que tenta a reeleição e possui 59%.





O candidato do Republicanos não se mostra temeroso com a possibilidade de “dividir” votos com Engler. “Bolsonaro não tem só um amigo no Brasil inteiro”, sustenta, reconhecendo a proximidade entre o rival e o presidente da República. “O eleitor belo-horizontino não é bobo. Está bem claro quem é o candidato do Bolsonaro nesta eleição. Tenho o apoio do presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Isso já foi deixado claro em lives e no vídeo que ele gravou, dizendo que, se votasse em Belo Horizonte, votaria em mim”, rebate o deputado estadual.





Nem todos os candidatos em BH veiculam inserções gratuitas nas estações de rádio e televisão. A regra, que começou a valer a partir deste ano, leva em consideração o desempenho das legendas no pleito anterior. Os baixos resultados do PRTB deixaram Engler fora do horário eleitoral. Lafayette, por outro lado, dispõe de 38 segundos em cada um dos dois blocos diários de 10 minutos.