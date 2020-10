Candidatos à Prefeitura de BH receberam doações de mais de R$ 11 mi

Kalil tem 100% dos recursos doados pelo seu partido. João Vítor Xavier registra como maior doador o copresidente da MRV (foto: Fotos: TÚLIO SANTOS/REPRODUÇÃO)





Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte já acumulam R$ 11.142.718,61 em doações de correligionários ou de partidos (recursos oriundos do fundo partidário). A lista de doadores tem as próprias legendas, grandes empresários, populares e até rivais, como o caso de Fabiano Cazeca (Pros), que doou R$ 20 mil para a campanha de Cabo Xavier (PMB). O candidato com a maior quantia disponível para campanha eleitoral é Alexandre Kalil (PSD), prefeito de BH e favorito à reeleição segundo pesquisas. Todo o montante de Kalil, de quase R$ 3,5 milhões, é oriundo da direção municipal e da comissão provisória de seu partido, o PSD.





O segundo candidato com mais recursos disponíveis para campanha é João Vítor Xavier (Cidadania). Ele tem menos que a metade do principal rival no pleito deste ano, com R$ 1,657 milhão. O principal doador para a campanha de João Vítor é Rafael Menin, copresidente da MRV Engenharia, para a divulgação do também deputado estadual. Ele injetou R$ 500 mil na campanha do também deputado estadual. Há outros grandes empresários envolvidos nas eleições de BH neste ano. Eugênio Mattar, diretor-executivo da Localiza Hertz, investiu R$ 1 milhão na campanha de Rodrigo Paiva (Novo).





Já Ricardo Guimarães, dono do Banco BMG, dividiu suas doações em dois candidatos: Lafayette Andrada (Republicanos), com R$ 100 mil; e Marcelo Souza e Silva (Patriota), com R$ 200 mil. Há também o caso de Fabiano Cazeca, candidato e dono da Multimarcas Consórcios. Sem o apoio do próprio partido, o Pros, ele já investiu R$ 900 mil na própria campanha, além de auxiliar o rival Cabo Xavier com R$ 20 mil. A equipe de Cazeca não soube explicar essa doação à campanha rival.





O candidato com menor valor para campanha eleitoral é Wanderson Rocha (PSTU), que recebeu R$ 15 mil do próprio partido. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “as doações para campanhas eleitorais nas Eleições Municipais de 2020 são normatizadas pela Resolução TSE nº 23.607/2019, que compila os dispositivos da Lei das Eleições, da Lei dos Partidos Políticos, do Código Eleitoral e da Constituição Federal, entre outras fontes de legislação que versam sobre arrecadação, gastos de campanha por partidos e candidatos e as respectivas prestações de contas”.





Dois candidatos ainda não prestaram contas à Justiça Eleitoral e não disponibilizaram as receitas: Bruno Engler (PRTB) e Marília Domingues (PCO). O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será no dia 29 do mesmo mês.





Valores recebidos

Os candidatos e as principais doações

Alexandre Kalil (PSD): R$ 3.495.000 – Direção Municipal/Comissão Provisória PSD – R$ 3.495.000, equivalentes a 100%

João Vítor Xavier (Cidadania): R$ 1.657.000 – Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza – R$ 500.000, equivalentes a 30,18%

Nilmário Miranda (PT): R$ 1.131.000 – Doação da Direção Nacional PT – de R$ 1.131.000, equivalentes a 100%

Rodrigo Paiva (Novo): R$ 1.029.070,77 – Doação de Eugênio Pacelli Mattar – R$ 1.000.000, equivalentes a 97,18%

Luisa Barreto (PSDB): R$ 950.000 – Doação da Direção Nacional PSDB – R$ 950.000, equivalentes a 100%

Fabiano Cazeca (Pros): R$ 900.000 – Fabiano Cazeca (Pros) – R$ 900.000, equivalentes a 100%

Áurea Carolina (Psol): R$ 587.339,54 – Direção Municipal/Comissão Provisória Psol – R$ 530.389,54, equivalentes a 90,3%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): R$ 404.870 – Direção Nacional Solidariedade – R$ 399.870, equivalentes a 98,77%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): R$ 341,188,30 – Ricardo Annes Guimarães – R$ 200.000, equivalentes a 58,62%

Wadson Ribeiro (PCdoB): R$ 326.000 – Doação da Direção Nacional PCdoB – R$ 325.000, equivalentes a 99,69%

Lafayette Andrada (Republicanos): R$ 286.250 – Ricardo Annes Guimarães – R$ 100.000, equivalentes a 34,93%

Cabo Xavier (PMB): R$ 20.000 – Fabiano Cazeca (Pros) – R$ 20.000, equivalentes a 100%

Wanderson Rocha (PSTU): R$ 15.000 – Direção Nacional PSTU – R$ 15.000, equivalentes a 100%

Bruno Engler (PRTB): Não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral

Marília Domingues (PCO): Não há prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral





AGENDA DOS CANDIDATOS

Compromissos de campanha na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte





Alexandre Kalil (PSD)

Manifesto de apoio das creches no comitê de campanha no início da tarde.





Áurea Carolina (Psol)

Atendimento à imprensa pela manhã.

À tarde, visita a hospital da rede municipal e evento virtual.

Debate promovido pela UFMG no início da noite.





Bruno Engler (PRTB)

Pela manhã, encontro com lideranças católicas no bairro Mangabeiras.

À tarde, reunião com apoiadores.

No início da noite, reunião sobre “volta às aulas” com lideranças.





Cabo Washington Xavier (PMB)

Não informou seus compromissos.





Fabiano Cazeca (Pros)

Gravação de programas para internet no decorrer do dia.





João Vitor Xavier (Cidadania)

Pela manhã, visita ao Sindicato dos Comerciários.

À tarde, reunião no Crea-MG e depois, encontro com lideranças comunitárias.

À noite, encontro com lideranças comunitárias.





Lafayette Andrada (Republicanos)

À tarde, reunião como o ministro das Minas e Energia na Fiemg.

Debate promovido pela UFMG no início da noite.





Luisa Barreto (PSDB)

Gravação de vídeos para a campanha pela manhã.

À tarde, panfletagem no Centro e evento virtual.





Marcelo Souza e Silva (Patriota)

Não terá compromissos de campanha hoje.





Marília Domingues (PCO)

Atividade virtual com juventude pela manhã.

À tarde, agenda interna.





Nilmário Miranda (PT)

Caminhada na região Leste pela manhã e ato na Praça Sete.





Rodrigo Paiva (Novo)

Pela manhã, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral.

À tarde, reunião com o presidente do CREA e também evento na ACMinas.

À noite, evento virtual.





Wadson Ribeiro (PCdoB)

No início da manhã, panfletagem na Estação Central.

À tarde, ato na Praça Sete.

Debate promovido pela UFMG no início da noite.





Wanderson Rocha (PSTU)

Atividade com trabalhadores terceirizados da educação na região de Venda Nova.

À noite, debate promovido pela UFMG.





Wendel Mesquita (Solidariedade)

Pela manhã, gravação de programas de rádio e TV para horário eleitoral. Encontro com lideranças religiosas à noite.

Debate promovido pela UFMG no início da noite.