Kalil admite falhas, mas diz que saúde pública em BH é robusta

%u201CNa hora em que a pandemia tiver acabado ou existir uma vacina, vamos sentar e conversar sobre o assunto%u201D, afirmou Alexandre Kalil (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A.PRESS %u2013 12/10/20)

Candidato à reeleição, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) enalteceu ontem a saúde pública de Belo Horizonte no combate à pandemia do novo coronavírus, mas admitiu que o sistema tem falhas. A declaração foi dada após encontro com representantes do Conselho Regional de Medicina (CRM-MG) e outras entidades médicas. "(A saúde pública) é ruim, podia ser muito melhor, mas, dentro da realidade nacional, profissionais do ramo entendem que a saúde de Belo Horizonte é robusta e que muito dinheiro é investido nela", afirmou, em breve entrevista coletiva. A prioridade é fortalecer a atenção primária, disse o chefe do Executivo da capital, que prometeu encerrar o ano com 40 novos centros de saúde, além de outros 38 em 2021.





Questionado sobre os pedidos de expositores da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, a feira hippie, para expansão do espaço destinado aos barraqueiros, Kalil garantiu que a flexibilização vai ocorrer conforme os números da COVID-19 na cidade. “Estão achando que a pandemia acabou. Na hora em que a pandemia tiver acabado ou existir uma vacina, vamos sentar e conversar sobre o assunto. A pandemia não passou. Por a população de Belo Horizonte ter entendido a gravidade da pandemia é que estamos conseguindo viver este novo mundo”, sustentou, dizendo que a ideia da administração municipal é evitar recuos nos avanços graduais.





O prefeito prometeu auxílio aos setores mais impactados pelos efeitos econômicos impostos pela pandemia, mas voltou a pregar cautela à população. “Estamos no caminho certo. Agora estamos flexibilizando, mas lembrando da máscara, de ficar em casa e lembrando que nada passou. Se a gente quer chegar ao Natal do jeito que estamos e não tivermos esse cuidado, vai ser muito difícil. Não queremos ter retrocesso como está acontecendo na Europa”, pontuou.





Direito de resposta suspenso

O confronto entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, ganhou novo capítulo. A Justiça Eleitoral concedeu liminar que suspende um direito de resposta do chefe do Executivo. No fim de semana, os dois candidatos protagonizaram intensa luta judicial. Kalil conseguiu na Justiça direito de resposta no tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV de João Vítor, com o argumento de falhas em dados expostos pelo político do Cidadania nos programas.





Na peça, João Vítor Xavier aborda as mortes causadas pela chuva. Contudo, o programa diz que elas ocorreram em 2019, sem citar um recorte até março de 2020. Segundo a denúncia de Kalil, o número de 14 mortes no ano passado, apresentado durante o programa eleitoral do adversário, está errado. “No presente caso, entendo, por todo contexto trazido pelas partes e pelos documentos comprobatórios colacionados aos autos, além da própria afirmação dos requeridos, que a mensagem transmitida na propaganda eleitoral contestada pelo requerente era sabidamente inverídica, sem controvérsias”, afirmou a juíza Malin Aziz Sant’Ana, da 331ª Zona Eleitoral, na decisão emitida no último sábado que dava o direito de resposta a Kalil.





Com a decisão, Kalil teria direito a mais 59 inserções em rádio e TV, como parte da propaganda eleitoral gratuita, que teve início em 9 de outubro. O prefeito é o segundo candidato com mais inserções, com 816. O candidato com maior maior número de inserções é justamente João Vítor Xavier, com 961, que discordou da decisão e conseguiu suspendê-la na Justiça.





“O deferimento de direito de resposta deve ocorrer em razão de fato certo. O procedimento previsto em lei para o processamento de representação, que julga direito de resposta, é o mais célere previsto nas normas eleitorais. Assim, havendo qualquer dúvida quanto ao direito, para que não ocorra um desequilíbrio desnecessário de forças durante a campanha eleitoral e considerando que ainda estamos a mais de 25 dias do dia do pleito, tenho como prudente aguardar a manifestação da corte quanto ao mérito da matéria em análise”, diz trecho da liminar.





Em entrevista coletiva ontem à tarde, Kalil reafirmou que a informação do adversário está equivocada: “Fake news não pode. É mentira. Não tivemos 14 mortes em 2019. Simples assim. Entramos (com o direito de resposta) porque é mentira. Mentira é fake news. Não dou importância para isso”, disse.





Em meio à guerra judicial entre Kalil e João Vítor Xavier, os outros nove candidatos com tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral gratuita passaram ilesos em relação a esse tema nos últimos dias. São eles: Áurea Carolina (Psol), Fabiano Cazeca (Pros), Lafayette Andrada (Republicanos), Luisa Barreto (PSDB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Nilmário Miranda (PT), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Rodrigo Paiva (Novo) e Wadson Ribeiro (PCdoB).





No início da propaganda eleitoral, contudo, Luisa Barreto e Rodrigo Paiva se envolveram em pequenos atritos na Justiça, ambos com Kalil. O material da candidata do PSDB não apresentava o nome do vice-prefeito, enquanto o novista deu tempo maior que o permitido para um apoiador, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), durante o programa.





PROPAGANDA A propaganda eleitoral gratuita segue até 12 de novembro. As inserções em bloco, que desde 2016 são exclusivas para candidatos a prefeito, ocorrem de segunda-feira a sábado. No rádio, as primeiras inserções vão ao ar entre as 7h e as 7h10, e novas inserções ocorrem entre as 12h e as 12h10. Na televisão, os programas são veiculados entre as 13h e as 13h10 e das 20h30 às 20h40.





Somente quatro dos 15 nomes para a Prefeitura de BH não têm direito à propaganda em TV e rádio: Bruno Engler (PRTB), Wanderson Rocha (PSTU), Marília Domingues (PCO) e Cabo Xavier (PMB). O primeiro turno das eleições municipais deste ano será em 15 de novembro. O segundo, caso necessário, será em 29 do mesmo mês. (Matheus Muratori)





Justiça barra chapa de Engler

A Justiça Eleitoral indeferiu, em primeira instância, a chapa composta por Bruno Engler e Cláudia Romualdo (ambos do PRTB) para a disputa da Prefeitura de Belo Horizonte. Contrário à decisão do partido de escalar o presidente municipal da legenda, Mauro Quintão, para o posto de vice, Engler registrou, por conta própria, parceria com a coronel reformada da Polícia Militar. A decisão foi proferida ontem pela 39ª Zona Eleitoral da capital.





Na sentença, o juiz Henrique Oswaldo Pinto Marinho alega que o nome de Mauro Quintão consta na ata da convenção municipal do PRTB – documento encaminhado à Justiça como parte do processo de registro da candidatura. O caso segue agora para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Engler se manifesta no processo, dizendo que o PRTB firmou coligação com o PSC – responsável por indicar Maria do Carmo Maciel Lopes para ser vice-candidata. Segundo acordo citado pelo deputado estadual, ele teria liberdade para escolher a composição da chapa, sem eventuais intervenções de Quintão.





De acordo com Engler, as tratativas foram costuradas em videoconferência que contou com a participação do presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix. Em 16 de setembro, no entanto, um dia após a reunião com Fidelix, Quintão marcou encontro extraordinário da direção municipal — e se colocou como postulante a vice. “O senhor Mauro Marcelo Quintão valeu-se da burocracia partidária para, sorrateiramente, indicar o seu próprio nome para concorrer ao cargo de vice-prefeito na chapa majoritária encabeçada por Bruno Engler, contrariando a deliberação realizada em reunião prévia da Comissão Municipal com a Comissão Nacional”, afirma a defesa do candidato a prefeito.





Mauro Quintão, por sua vez, diz que Bruno Engler age de forma indisciplinada. O dirigente do PRTB em BH explicou que, na convenção responsável por oficializar o candidato a prefeito, ficou definido que o diretório municipal teria amplos poderes para escolher o vice. “Vê-se que não há qualquer dissidência ou divergência partidária. O que existe é indisciplina partidária que acomete o senhor Bruno Engler, com todo o respeito”, afirmou.





A defesa de Engler pediu que Levy Fidelix fosse ouvido, mas o juiz negou. Segundo o magistrado, a ata da reunião extraordinária que marcou a indicação de Quintão é assinada pelo mandatário nacional do PRTB. O advogado de Engler, Luiz Márcio Siqueira Júnior, afirmou ao Estado de Minas que o candidato vai recorrer, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se preciso for. Ronaldo Bretas, defensor de Mauro Quintão, disse que a sentença era esperada. Ele assegura que os argumentos são suficientes para a manutenção da decisão em segunda instância.





No fim de setembro, o juiz Henrique Marinho já havia indeferido a chapa composta por Engler e Cláudia. Em 8 de outubro, contudo, o TRE-MG anulou a decisão.